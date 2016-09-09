На своей странице в социальной сети Инстаграм Владимир Широков поздравил своего коллегу - фотографа Дмитрия Исхакова и его супругу - певицу Полину Гагарину с годовщиной свадьбы.

Ровно два года назад - 9 сентября влюбленные официально связали себя узами брака, а Широков этот чудесный миг задокументировал.

Снимки получились по-настоящему нежными и трогательными.

Отметим, что в день своей бумажной свадьбы Полина Гагарина также выпустила новый альбом "9". Пластинка стала третьей в дискографии исполнительницы.