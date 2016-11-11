Вышел дебютный трейлер фильма Люка Бессона "Валериан и город тысячи планет"

Сюжет картины расскажет о космических спецагентах, которые случайно стали участниками заговора межгалактического масштаба. Сценарий, основанный на французском комиксе "Валериан и Лорелин", адаптирован для фильма лично Люком Бессоном.

Главные роли в фильме исполняют Кара Делевинь и Дэйн ДэХаан. Кроме того, в картине сыграют Клайв Оуэн, Итан Хоук, Джон Гудман и поп-звезда Рианна.

Российская премьера научно-фантастической ленты запланирована на 20 июля 2017 года.

Французский режиссер и сценарист Люк Бессон известен своими культовыми фильмами "Леон" с Жаном Рено и Натали Портман, а также "Пятый элемент" с Брюсом Уиллисом и Миллой Йовович. Последней на данный момент работой Бессона стал фантастический боевик "Люси", главную роль в котором исполнила Скарлетт Йоханссон.