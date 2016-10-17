Виктория Дайнеко похвасталась перед своими подписчиками совместным фото с Джастином Тимберлейком. Певица выложила селфи с музыкантом и подписала его, при этом раскритиковав себя. Виктория Дайнеко заявила, что у нее дурацкая улыбка. На фото.

Виктория рассказала, что сама подошла к Джастину и попросила о совместном фото, сделав при этом музыканту комплимент.

"Я знаю что у меня дурацкая улыбка на фото! Но простите, у меня от восторга просто скулы свело. В конце рабочего дня в кампусе DreamWorks, после совместной фотосессии и прочего, я не могла не попросить о селфи для себя. Честно призналась Джастину, что он awesome и пошла краснеть дальше...", - написала Виктория Дайнеко в своем блоге в Instagram.

Поклонники Виктории не согласились с ней и наперебой принялись уверять, что улыбка у певицы просто замечательная.

"У тебя очень красивая улыбка!!! Просто чудесная", - пишут Виктории Дайнеко фанаты.