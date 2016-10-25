Бритни Спирс чуть не потеряла бюстгальтер на сцене в Лас-Вегасе во время концерта в рамках тура Piece Of Me Las Vegas. Певица настолько энергично танцевала во время исполнения композиции, что застежка верхней части ее туалета лопнула.

Момент, как Бритни Спирс придерживает рукой бюстгальтер, попал на видео. Этот ролик на Youtube набрал за несколько дней уже больше 2 млн просмотров.

На помощь исполнительнице на сцене тут же пришли ребята из группы танцевальной поддержки. Один танцор прикрыл Бритни Спирс, а другой попробовал застегнуть бюстгальтер, правда, у него это получилось не с первого раза.

Певица сумела справиться с ситуацией и даже пыталась танцевать и петь, пока молодые люди помогали ей разобраться с костюмом. Видно, что Бритни Спирс не смутило произошедшее и она продолжила свое жаркое шоу без технической остановки.

Добавим, Бритни Спирс не раз оказывалась в подобной ситуации за всю свою карьеру. Так, три года назад, отплясывая под свой хит Circus, Бритни чуть не потеряла одежду. Замок на боди исполнительницы расстегнулся, но один из танцовщиков артистки быстро сориентировался и, пока та танцевала, застегнул молнию.