Американская актриса и певица Дженифер Лопес любит делиться с поклонниками в Instagram жаркими фото. И в свои 47 она не упускает возможность похвастаться подтянутой фигурой. В очередной раз она выложила фото с соблазнительным декольте.

Однако подписчики её аккаунта отметили, что с кадром что-то не так. Многим показалось, что Дженнифер Лопес увеличила грудь, и это можно разглядеть на данном фото. Но, как отмечают другие, всё дело в ракурсе, с которого сделан кадр.

Между тем Дженнифер Лопес старается демонстрировать в соцсетях, что не тоскует после расставания с возлюбленным Каспером Смартом, с которым встречалась 5 лет. Почти каждый день Джей Ло выкладывает фото с концертов или съёмок телепередач, так что жизнь у 47-летней певицы и актрисы очень насыщенная.