Павел Воля судится за свое имя и три миллиона рублей. 26 декабря состоится заседание Арбитражного суда по делу домена, использовавшего имя звезды для «раскрутки» своего ресурса по недвижимости.

Имя Павла Воли использовал в качестве название домена - pavelvolya. ru - один из порталов, занимающийся рекламой элитной недвижимости. Как сообщает StarHit, Павел Воля пытался просто выкупить это наименование. Однако с него затребовали не менее трех млн рублей.

В марте Воля обратился в суд к компаниям Netlink Ltd. и ООО «СэйлНэймс» с требованием, чтобы домен аннулировали и прекратили использовать его имя, которое является брендом и зарегистрированным товарным знаком.

Кроме заявления Воля направил ходатайство о принятии обеспечительных мер. Суд согласился с таким требованием. Поэтому пока ООО "СэйлНэймс" не сможет поменять администратора, аннулировать, передавать поддержку сведений о доменном имени другому регистратору.

Представители компании по рекламе элитной недвижимости не скрывают, что использовали имя артиста для раскрутки портала. Однако вины за собой не признают. В качестве главного аргумента приводят то, что адрес свободен и не принадлежит Павлу Воле.

Как сообщают СМИ, в настоящее время спорный домен является собственностью одной из структур, продающей доменные имена. И все же, если через поисковик найти данный адрес, страница не открывается.