Футболист Дмитрий Тарасов назвал причину разрыва со своей женой Ольгой Бузовой. По его словам, телеведущая не хочет заводить детей.

– Думаю, теперь можно меня официально считать свободным мужчиной. Все мои сомнения подтвердились. У нас так и не получилось создать настоящую семью: я хочу детей, но, к сожалению, для этого нужно было желание двух людей, — приводит слова футболиста StarHit.

Ольга заявление Тарасова пока никак не прокомментировала.

Стоит заметить, что фанаты тарабузиков (так пользователи называют пару Ольги и Дмитрия) давно задаются вопросом, когда же у Ольги и Дмитрия появятся дети ведь пара в браке уже более четырёх лет. Однако Бузова неоднократно заявляла фанатам, что сейчас у неё в приоритете карьера.

Напомним, ранее стало известно о том, что телеведущая Ольга Бузова подала заявление на развод со своим мужем футболистом Дмитрием Тарасовым.

Через 30 дней – 30 декабря 2016 года – Мещанский отдел ЗАГС Москвы официально разведёт звёздную пару.

Также в СМИ появились кадры личной переписки телеведущей с актёром и шоуменом Дмитрием Нагиевым. Сообщения носят интимный характер.



