1. Frank Ocean – Pink + White Трудоголик Фрэнк выпустил за последние пару недель сразу две пластинки. Несмотря на всю прелесть Endless, именно атмосферный и несколько абстрактный Blonde был одним из самых ожидаемых альбомов года. 2. Florence + The Machine – Wish That You Were Here Флоренс Уэлч и компания записали саундтрек к новому творению Тима Бёртона «Дом странных детей Мисс Перегрин». Одновременно услышать и увидеть можно будет 6 октября.