Жена популярного российского исполнителя Стаса Костюшкина Юлия Костюшкина (Клокова) – чемпионка мира по акробатике и танцовщица, в последнее время работает ведущей на радио «Страна. Fm». Супруг – один из самых верных её слушателей.

Сегодня, 30 августа, какой-то «доброжелатель» написал девушке не самые приятные слова в комментариях. Стасу показалось, что его любимая женщина расстроилась и заскучала в эфире, поэтому он решил поднять ей настроение.

Певец попросил своего приятеля позвонить в прямой эфир, представиться неким Арсеном и, изображая кавказский акцент, рассказать несмешную историю про ремонт в одной из квартир города Дмитрова Московской области.

Во время своей пламенной речи "южанин Арсен" внезапно начинает петь последний хит Костюшкина: «Этой ночью, этой ночью, ты не очень караочен».

Юлия, услышав знакомые строки, и, возможно, догадавшись, кто автор звонка, заливается громким смехом.

Короткое видео со своим розыгрышем Стас опубликовал на странице в Инстаграм. Подписчики горячо похвалили его за такое отношение к супруге.

– Какой заботливый муж! Помогает жене в работе! Стас, вы большой молодец! Так держать! P.s.: Вам с женой очень повезло, но и ей походу тоже, – написала одна из фанаток бывшего участника группы «Чай вдвоем».

Напомним, Стас Костюшкин и Юлия Костюшкина (Клокова) в 2006 году. Пара воспитывает двоих сыновей Богдана и Мирона.