О планах снять биографический фильм о жизни одной из самых ярких поп-звезд 90-ых еще в августе заявил канал Lifetime.

Позже было объявлено, что роль певицы в картине под незатейливым названием "Бритни" досталась малоизвестной австралийской актрисе Наташе Бассетт. Сейчас канал подтвердил эту информацию, а также раскрыл имена актеров, которые составят Бассетт компанию. Роль бывшего мужа Бритни Спирс Кевина Федерлайна исполнит 31-летний канадский актер Клэйтон Читти. Звездного бойфренда поп-дивы Джастина Тимберлейка сыграет Нэйтан Киз.

Для 22-летней Наташи Бассетт байопик Бритни Спирс станет первой главной ролью в карьере. Ради роли брюнетке Бассетт даже пришлось стать блондинкой.

Обещано, что в фильме честно и без прикрас расскажут о перипетиях жизни знаменитой певицы. Создатели собираются подробно осветить роман Спирс с Тимберлейком, ее замужества, рождение двух детей, личные и профессиональные драмы и триумфальное возвращение на сцену.

Планируется, что фильм выйдет на экраны в 2017 году.