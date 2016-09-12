Как шутили в СМИ, все звёзды начали завиодвать, когда Волочковой подарили "Мальбах", а, возможно, кто-то, чтобы порадовать свою вторую звёздную половинку, решил повторить подобный жест. Вот, к примеру, телеведущая Дана Борисова выложила фото на фоне шикарной иномарки Volvo.

"Это чудесный подарок, - подписала фото Дана Борисова фото в Instagram. - Спасибо Саше. Я бы сказала намного больше, но лучше просто тихо радоваться... И Вы, кто меня любит, порадуйтесь".

Как сообщают СМИ, стоимость иномарки составляет порядка 5 миллионов рублей. Эта "умная" машина оснащена современными приборами, благодаря которым может ехать сама. О новом подарке Дана Борисова рассказала изданию "StarHit".

По словам телеведущей, у неё выдался очень тяжёлый год: смерти, развод. Но сейчас в её жизни началась "белая полоса". Ей приятно, что рядом находится именно такой мужчина. Недавно стало известно, что у 40-летней телеведущей роман с 41-летним продюсером и капитаном хоккейной команды «КомАр» Александром Морозовым.

Дана Борисова также отметила, что таким вот подарком, очевидно, Александр решил отметить три месяца со дня их знакомства.