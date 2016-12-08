Ещё вчера западные СМИ активно распространяли информацию о разводе Ким Кардашьян и Канье Уэста, а сегодня таблоиды уже опровергли слухи со ссылкой на друзей пары.

Так, Джонатан Чебан отметил в разговоре с E!, что разводится Ким Кардашьян и Канье Уэст не собираются.

- Я только что говорил с Ким и Канье по FaceTime. Все эти разговоры о разводе просто смешны для меня, - заявил друг пары. – Не знаю, откуда люди берут эти истории, но это очень смешно. Как с Дженнифер Энистон, которая была беременна уже тысячу раз.

Другой источник рассказал изданию ET, что "Ким и Канье на 100% вместе".

- Слухи о разводе, равно как и о том, что они живут раздельно, - это ложь, - сообщил источник. – Как любой нормальной паре, им приходится работать над своим браком, но сейчас у них всё хорошо.

Ким Кардашьян и Канье Уэст разводятся

Слухи о том, что в семье телезвезды и рэпера не все в порядке, появились после того, как перед Днем благодарения Канье Уэст попал в больницу с нервным срывом и истощением. СМИ писали, что после выписки из госпиталя музыкант живёт отдельно, а его супруга планирует развестись с ним и потребовать полную опеку над детьми.

Однако, судя по всему, слухи о разводе Ким Кардашьян и Канье Уэста не имеют под собой основания.