Идея создания мультфильма с трешовым сюжетом появилась у Рогена почти 10 лет назад. В итоге в “Полном расколбасе”, к которому он помимо всего прочего написал сценарий, он озвучил живой хот-дог, живущий в супермаркете. 34-летний актёр привлек к работе над мультфильмов своих единомышленников, в том числе Кристен Уиг, Джону Хилл и Майкла Сера – все они озвучили сосиски.

Какие у вас были источники вдохновения? Какие-то конкретные мультфильмы или телешоу?

Я большой фанат “Южного парка”, что, конечно, повлияло на итоговый результат. Также мы все очень любим мультики студии Pixar, “История игрушек”, “В поисках Немо”, “Приключения Флика”. Так что можно сказать это два основных направления, в которых мы работали при создании “Полного расколбаса”.

То есть эдакий микс невинности и треша

Да, кроме того, сейчас делают не так уж много мультфильмов для взрослых, поэтому мы решили, что такая картина будет пользоваться спросом. И при это мы хотели сохранить все же этот узнаваемый “пиксаровский” стиль. Мы начали именно с этого, и потом стали наслаивать все эти немного неприличные шутки и треш.

В мультфильме много вполне невинных, но действительно смешных шуток, например, что в хот-доге 16 тыс калорий.

Да, такого много. Я сам просмотрел мультфильм раз сто, и каждый раз замечал, что аниматоры добавляли маленькие шутки. И это сделало наш и так смешной сценарий просто умопомрачительно забавным.

Ваш персонаж, Фрэнк, похож чем-то на вас.

Да, аниматорам удалось придать ему мои внешние черты. Они отследили все гримасы, которые я периодически корчу. В итоге хот-дог оказался куда более крутым актёром, чем я.

Каким был процесс создания мультфильма?

Медленным. Мне потребовалось несколько лет, чтобы заставить себя начать сценарий, который уже давно крутился у меня в голове. Чем-то это напоминало работу над “Концом света”. Первые зарисовки мы сделали в период 2009-2010. Потом еще два года потребовалось для того, чтобы продать идею. А потом уже начался процесс работы над анимацией.

Какую бы еду, которая фигурирует в мультфильме, вы бы съели?

Отрицательный персонаж в картине это тесто, которое нельзя, наверное, считать едой. Но я бы съел его именно за то, что он злобный.

Как это похоже на вас! А понравилось работать над озвучкой?

Это было очень здорово, мы отлично провели время. Когда перед тобой в студии один только микрофон, вся чушь прям так и прет из тебя, не надо даже себя насиловать!

Эбби Бендер