Из-за ссоры семьи с отцом ребёнка – ведущим Дмитрием Шепелевым Наталья и Платон теперь совсем не видятся.

Тётя малыша часто пересматривает фотографии с мальчиком, а на днях поделилась видео с маленьким Платоном. Эта запись стала первым роликом с сыном Жанны Фриске, опубликованным в Сети.

В кадре Наталья и Платон забавно кривляются. Молодая женщина просит своего племянника показать на камеру разных зверюшек – тигра, уточку или ежика. Мальчик всё делает правильно и презабавно улыбается.

Под милым видео собрались сотни комментариев. Многие подписчики Натальи отметили, что маленький Платон очень похож на маму и многое унаследовал у семейства Фриске.

Напомним, популярная исполнительница Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года после продолжительной болезни. Певица ушла из жизни в 40 лет. От гражданского брака с телеведущим Дмитрием Шепелевым у звезды остался сын Платон. Мальчику в апреле исполнилось три года.