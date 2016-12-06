Российская модель Анастасия Квитко часто радует подписчиков в Instagram пикантными фото. Из-за аппетитных форм, которые она с удовольствием демонстрирует, 22-летнюю красавицу из Калининграда прозвали "Русской Кардашьян".

На новом фото Анастасия Квитко позирует в полуобнажённом виде. Кроме нижнего белья на девушке только джинсовая куртка.

За сутки эротичное фото Анастасии Квитко набрало более 80 тысяч лайков и почти 800 комментариев.

Благодаря откровенным фото страница в Instagram Анастасии Квитко набирает популярность. У "русской Кардашьян" уже почти 5 миллионов подписчиков, и их число неуклонно растет.

Вполне возможно, что скоро Анастасия Квитко по количеству подписчиков в Instagram догонит звезду реалити-шоу Ким Кардашьян, с которой сравнивают калининградскую модель.