Принц Гарри, который находится в 15-дневном карибском туре, прибыл на Барбадос, где принял участие в национальных торжествах по случаю 50-й годовщины независимости острова, пишет The Telegraph.

Во время одного из праздничных мероприятий 30 ноября принцу Гарри была представлена самая знаменитая уроженка Барбадоса – певица Рианна.

Появление звезды стало сюрпризом для принца, поскольку изначально предполагалось, что они встретятся позже, на праздничном концерте.

Как отмечает издание, встреча Рианны и принца Гарри была весьма сдержанной. Они обменялись официальными приветствиями и рукопожатием.

Позже принц Гарри выступил с речью, а Рианна спела гимн Барбадоса. Также принц прочел послание своей бабушки, королевы Великобритании Елизаветы II.

- С тех пор, как ваша страна обрела независимость в 1966 году, вы продолжаете расти и развиваться как сильная и уверенная нация, - сказал принц Гарри. - Таланты вашего народа известны по всему миру. Барбадос остается любимым местом отдыха для жителей Британии не только из-за невероятной красоты природы, но и благодаря вашей теплоте и щедрости.

1 декабря Рианна и принц Гарри вместе посетили мероприятие, посвященное борьбе со СПИД на Барбадосе. Принц и певица вместе сдали тест на ВИЧ и встретились с волонтерами.