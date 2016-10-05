Скандальный американский папрацци украинского происхождения Виталий Седюк, видимо, решил не останавливаться на недавнем скандале из-за поцелуя ягодиц Ким Кардашьян. На этот раз он выложил "провокационное" видео стройной Ксении Собчак. Видео тут же начали комментировать:

- Собчак же, вроде, беременна, где живот?

При этом у видео стоял только хэштег Chanel и отсылку к неделе высокой моды, которая сейчас завершается в Париже. Видимо, Виталий Седюк решил "подогреть" тему беременности Собчак, так как долгое время сама телеведущая выкладывала в своём Instagram фото то с округлившимся животом, то без.

Но Ксения Собчак уже не скрывает, что беременна, и даже выложила фото в обтягивающем костюме во время занятия йогой.

instagram.com/xenia_sobchak Фото:

Видео с Ксенией Собчак "без живота" Виталий Седюк достал из своих прошлогодних запасов. В этом наряде телеведущая была 7 октября 2015 года на другом модном показе.

instagram.com/xenia_sobchak Фото:

Отметить, что пару дней назад над спорами в Сети и в СМИ по поводу беременности Ксении Собчак посмеялся даже её супруг Максим Виторган. Он разместил фото жены и попдисал его: "Художник Суррогатов. Картина "Живот отстегнула". Масло, хлеб, фотообои…"