Сергей Шнуров и группировка «Ленинград» создали новый клип «Очки Собчак» в лучших традициях Квентина Тарантино и Гая Ричи. Видео было опубликовано на Youtube-канале "Ленинграда" 20 октября. Всего за несколько часов ролик набрал почти 100 тысяч просмотров.

В новом клипе "Ленинграда" Ксения Собчак играет саму себя. Однако главной героиней видео стала не телезвезда, а вокалистка группировки Василиса Старшова.

Новый клип «Ленинграда» повествует о судьбе уличной проститутки (Старшова), которая случайно встречает Ксению Собчак. Телеведущая дает ей деньги.

Для героини клипа «Очки Собчак» эта встреча становится переломным моментом. Девушка, уставшая от нищеты, решает ограбить элитный бордель.

Новый клип группировки Сергея Шнурова получился на редкость кровавым. В нем много перестрелок, жестокости и насилия, поэтому слабонервным смотреть видео на песню «Очки Собчак» не рекомендуется.

Новый клип «Ленинграда» по традиции содержит много нецензурной лексики. 18+

Посмотреть, чем закончилась история проститутки, решившей стать грабительницей, можно здесь.

Клип «Очки Собчак» вызвал неоднозначную реакцию у поклонников «Ленинграда». Одни посчитали его скучным. Другие напротив поставили новое видео в один ряд с такими работами группировки, как нашумевшие «Экспонат» и «В Питере - пить».

Многие фанаты отметили, что новый клип «Ленинграда» имеет много общего с фильмами Квентина Тарантино. Некоторые, посмотрев видео, даже назвали лидера группировки Сергея Шнурова – Сергеем Шнуронтино.