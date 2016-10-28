Ирина Шейк в Сети показала новое фото в "голом" платье. Многие блогеры принялись судачить о возможной беременности супермодели.

Ирина Шейк в откровенном наряде с глубочайшим декольте, открывающим взорам грудь, вызвала ожесточенные споры - некоторые поклонники красотки уверены, что этим фото Ирина хотела намекнуть на свое "интересное положение". Поводом для слухов стал крой вечернего платья Ирины Шейк - с драпировкой на животе, которой обычно подчеркивают беременность.

fmarina05011985: В этом платье Ирина кажется беременной...

Позже Ирина выложила еще одно фото в этом платье - в другом ракурсе. Супермодель стоит боком и видно, что живот ее - абсолютно плоский и драпировка ни на что не намекает.

Но нашлись те, кто уже поздравили Ирину с радостным событием в жизни.

Добавим, пока главным претендентом на отцовство возможного ребенка Ирины Шейк остается актер Бредли Купер. Правда, у некоторых фанатов модели возникли вопросы после того, как Ирина поделилась фото из Турции, где она позирует в объятиях cмуглого турка.

В подписи к одному из "прощальных" фото из Турции Ирина Шейк поблагодарила мужчину: "Так много удовольствия получила в твоей родной стране...уже скучаю!".

Судя по ссылкам в Instagram супермодели - ее партнером по отдыху в Турции стал известный модный фотограф Мерт Алас. Он тоже отчитался в своем Instagram о встрече с Ириной Шейк, выложив фото красотки во время завтрака и назвав ее "своей русской малышкой".