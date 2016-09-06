Судя по геотегам и узнаваемым достопримечательностям на фотографиях, актриса сейчас наслаждается жизнью в Милане.

В стране, где жизнерадостность и любовь к хорошей еде возведены в культ, актриса, похоже, отказалась от принципов правильного питания и предалась настоящему «гастрономическому разврату».

– Быть в Италии и не поесть пиццу на ночь? Я и поела! – признается поклонникам в соцсети Настасья. – Уже наняла двух человек выкатывать себя на сцену 10 сентября в спектакле "Почтигород".

Кроме пиццы Самбурская порадовала себя пастой с морепродуктами и другими итальянскими деликатесами.

Девушка, привыкшая следить за своей фигурой, признается, что ей стыдно. Но уверены, даже если Италия кроме ярких впечатлений подарит актрисе пару лишних килограммов, трудолюбивая Настасья быстро избавится от них в тренажерном зале, который регулярно посещает.