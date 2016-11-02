Британские актёры Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер уже не скрывают, что во второй раз станут родителями. Эту информацию супруга звезды сериала "Шерлок" подтвердила ещё на прошлой неделе. А убедиться в этом смогли все, кто увидел пару на специальном показе "Доктора Стрэнджа" в Нью-Йорке. Живот Софи Хантер уже таких размеров, что даже просторное платье не скрывает его. Так что в скором времени Камбербэтч будет принимать поздравления в связи с пополнением в семействе.

Пара, сыгравшая свадьбу 14 февраля 2015 года, стала родителями в первый раз 1 июня 2015 года. У Бенедикта Камбербэтча и Софи Хантер появился сын. Малышу дали двойное имя.

Камбербэтч назвал сына Кристофер Карлтон (подробнее)

40-летний Бенедикт и 38-летняя Софи пока не признались, кого ждут на этот раз. Свою личную жизнь они стараются не афишировать, поэтому со старшим сыном они вообще не бывают на публике. Пару с коляской во время прогулки совершенно случайно застали парарацци. Других фотографий - официальных - пока не было.