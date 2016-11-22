На Эмбер Хёрд подали в суд продюсеры фильма "Лондонские поля", где 30-летняя актриса сыграла одну из главных ролей, сообщает издание Variety. Разногласия со звездой у истцов возникли в том числе из-за отказа Хёрд сниматься обнаженной.

Продюсеры Крис Хэнли и Джордан Гертнер обвинили Эмбер Хёрд и нескольких других членов съёмочной группы в нарушении условий контракта, из-за чего фильм в итоге так и не вышел в широкий прокат.

Хёрд не стала участвовать в промокампании фильма "Лондонские поля", а главное в ультимативной форме отказалась появляться в кадре обнаженной.

Однако, как утверждают продюсеры, актриса читала сценарий и знала, что образ коварной соблазнительницы Николы, которую сыграла Хёрд, предполагает участие в весьма откровенных сценах. Истцы настаивают на том, что Эмбер Хёрд знала, на что шла, подписывая контракт.

За отказ сниматься обнаженной Эмбер Хёрд, возможно, придется заплатить 10 миллионов долларов. Именно такую сумму продюсеры фильма требуют в качестве неустойки.

Представители актрисы пока никак не комментируют ситуацию.