Петиция за запрет прерывания беременности общественного движения "За жизнь" пользуется популярностью - под ней уже подписались известные люди, преимущественно мужчины, которым как никому близка тема абортов. Например, актер Дмитрий Певцов. «Как страшно жить в то время, когда человеческая жизнь не стоит ничего! Мне кажется, сейчас проблема массового сознания жителей планеты — в том, что никто не понимает, когда жизнь человека начинается и когда начинается преступление по прерыванию этой жизни», — пояснил Певцов РИА-новостям. C ним согласились музыкант Григорий Лепс, актер Антон Макарский и путешественник Федор Конюхов.

Но и женщины не отстают. Фотомодель и телеведущая Оксана Федорова тоже подписала петицию. «Я, как мама, как человек, понимающий, что главным предназначением женщины является материнство, конечно же, выступаю против абортов», — сказала она.

В общей сложности под петицией собрано более 300 тысяч подписей. Активисты движения "За жизнь", инициировшие сбор подписей, планируют собрать миллион.

Новоиспеченный омбудсмен и адепт телегонии Анна Кузнецова активно выступает за запрет абортов. Она утверждает, что аборты запрещены в большинстве «цивилизованных» стран мира. Но это не соответствует действительности. Аборты полностью запрещены только в некоторых арабских и латиноамериканских государствах. Прерывание беременности в этих государствах является уголовным преступлением, за которое наказывается как женщина, так и врач. В других странах включая Европу, аборты разрешены если не по желанию женщины, то по медицинским, социальным или психологическим показаниям. Попытка полного запрета абортов в Польше вызвала волну негодования населения и акцию протеста «Черный понедельник» - тысячи женщин взяли отгулы и в черной одежде вышли на улицы польских городов, чтобы выразить протест. Правительство было вынуждено прислушаться к общественному мнению.