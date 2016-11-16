Мэтт Дэймон сыграет в женской версии "Одиннадцать друзей Оушена". Причем в новом фильме поменяется не только состав - все мужские роли исполнят женщины, но и их количество - друзей будет восемь.

Напомним, в центре первоначальной версии "Одиннадцать друзей Оушена" - Дэнни Оушен, только что освободившийся из тюрьмы. Он собирает вокруг себя команду отчаянных друзей, чтобы ограбить три самых крупных казино в Лас-Вегасе. В 2004 и 2007 годах вышли продолжения — "Двенадцать друзей Оушена" и "Тринадцать друзей Оушена".

Как сообщает "СBSnews", новый фильм "8 друзей Оушена" станет не ремейком, а продолжением трилогии. На места главных мужчин в фильме станут женщины. Сестру главного героя - Дэнни Оушена (Джорджа Клуни) сыграет Сандра Баллок.

Она, как и её брат когда-то, вышла из тюрьмы совсем недавно. И также, как и брат, собирает команду. Однако цель у девушек попроще и поистине женская - они охотятся за украшением. Украсть они хотят драгоценное ожерелье, с помощью которого смогут подставить зловещего галериста.

На место Брэда Питта придет Кейт Бланшет. Также в числе звездных друзей - Рианна, Энн Хэтэуэй, Дакота Фэннинг. А вот Мэтт Дэймонд сыграет себя прежнего - Линуса Колдуэлла — свой персонаж в оригинальной трилогии. Однако в это раз роль будет совсем эпизодической.

Фильм выйдет в прокат 8 ноября 2018 года. Его продюсером стал Джордж Клуни, а режиссером - Гэрри Росс, в послужном списке которого “Голодные игры”.