15 сентября, одновременно со всем миром, на "Амедиатеке" стартовал долгожданный и самый непредсказуемый из всех сезонов «Американской истории ужасов», тему которого шоураннеры решили не раскрывать до выхода в эфир. Уже были дом с призраками, лечебница для душевнобольных, пансион с ведьмами вуду, цирк уродов и отель, набитый чудовищной мерзостью. Что теперь? Из первой серии мы узнали только о том, что одна американская пара поселилась в странном старинном доме. Вокруг них начали твориться пугающие события, которые они объясняют проделками местных жителей. Леди Гага в первой серии не засветилась, но доподлинно известно, что именно она будет заправлять сезоном.

Кроме "Американской истории ужасов" нас ждёт много интересного. Мэтр мирового кино Энтони Хопкинс впервые на ТВ появится в фантастическом сериале «Мир дикого запада», любимица миллионов Сара Джессика Паркер порадует поклонников в новой драмеди «Развод».

ПРЕМЬЕРЫ НОВОГО СЕЗОНА НА КАНАЛЕ:

10 сентября – «Наемник Куорри» – ретро-драма от создателя «Банши» про морпеха, который в начале 70-х возвращается из Вьетнама и прямиком попадает в сеть наемных убийц.

12 сентября – «Мастера секса» (сезон 4) – драма без комплексов плавно переходит в начало 70-х, когда неустанные труды отчаянной парочки ученых неожиданно увенчаются революцией.

17 сентября – «Кайф с доставкой» – веб-сериал про общительного дилера марихуаны и его замученных нью-йоркских клиентов, переехавший на ТВ.

22 сентября – «Империя» (сезон 3) – продолжение самого поющего сериала, где страсти внутри хип-хоп династии с каждым сезоном накаляются все сильнее.

24 сентября – «Изгоняющий дьявола» – снятая по мотивам знаменитого романа Уильяма Блэтти и фильма Уильяма Фридкина, одноименная телеверсия обещает быть не менее пугающей.

3 октября – «Мир дикого запада» – претендующий занять нишу «Игры престолов», фантастический вестерн, апгрейд-версия одноименного фильма 1973 года, снятого автором «Парка Юрского периода» Майклом Крайтоном.

3 октября – «Эш против Зловещих мертвецов» (сезон 2) – продолжение знаменитого франчайза «Зловещие мертвецы» поднимет заданный градус трэша – вернувшийся в родную стихию Брюс Кэмпбэлл с новыми силами возьмется за оружие.

10 октября – «Развод» – в новой драмеди HBO героиня Сары Джессики Паркер, категорически не похожая на Кэрри Брэдшоу, переосмысливает свое замужество и ищет ответ на вопрос: «а оно мне надо?»

10 октября – «Белая ворона» – ещё один успешный веб-проект лег в основу нового сериала с его звездой – Исой Рэй. Легкая и местами черная комедия в духе «Девочек».