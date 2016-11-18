Ксения Собчак родила сына 18 ноября 2016 года. Об этом счастливом событии молодая мать написала в своем Instagram. Тут же Ксению и ее супруга Максима Виторгана, отца малыша, принялись поздравлять - как подписчики блогов звездных родителей, так и знаменитости.

Как уже сообщало Metro, одним из первых отреагировал на новость о том, что Собчак стала мамой, главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Позже с поздравлением Ксении и Максиму в соцсетях отметился Филипп Киркоров. Он написал большой пост о том, что помнит Собчак подростком и признался, что ему "даже не верится, что... эта шебутная девчонка стала Мамой!".

Киркоров пожелал сыну Собчак и Виторгана здоровья и счастья, и отметил, что теперь эта прекрасная семья стала "полноценной".

Напомним, Ксения Собчак родила сына в подмосковной клинике "Лапино" 18 ноября 2016 года. Это первый ребенок Ксении и третий - Максима Виторгана. У него уже есть взрослые сын и дочь от предыдущего брака. Ксении Собчак 5 ноября исполнилось 35 лет. Максиму 10 сентября - 44 года.

Добавим, ребенок Ксении Собчак родился под знаком "скорпиона", как и его мать. Скорпионы считаются натурами крайне сложными, эмоциональными и противоречивыми.