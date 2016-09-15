Американская звезда телешоу Ким Кардашьян отдыхает в Мексике. Но при этом она не торопится радовать поклонников своими новыми жаркими фото в Instagram. А между тем западные СМИ сообщают о том, что ведущая популярного американского реалити-шоу во время отдыха сделала 6000 селфи. И это всего лишь за 4 дня! При этом почти что все фото - в купальниках. За это время Ким Кардашьян сменила купальники 9 раз.

Почти все фото Ким Кардашьян сделаны в разной обстановке - звезда постаралась, чтобы все 6 тысяч кадров отличались друг от друга. Ранее телезвезда не раз признавалась в любви к фотосессиям.

В страсти к селфи модель призналась в мобильном приложении своей сестры. В аккаунте саой Ким Кардашьян-Уэст уже неделю нет новых фото. В зарубежных СМИ по этому поводу появились шутки, что модель забанили на какое-то время за публикацию жарких фото.