Кейт Миддлтон, супруге принца Уильяма, 9 января 2017 года исполнилось 35 лет. Вот уже более пяти лет она привлекает внимание мировых СМИ как самая яркая представительница королевской британской семьи. В браке с внуком королевы Елизаветы II Кейт родила двоих детей и стала национальной иконой стиля, любимицей Британии.

Metro собрало самые яркие и эффектные фото Кейт Миддлтон и факты о ней.

Официальный титул Кейт Миддлтон - Её королевское высочество Кэтрин, герцогиня Кембриджская, графиня Стратхэрнская, баронесса Каррикфергюс.

Кейт Миддлтон родилась 9 января 1982 года в городе Рединг в английском графстве Беркшир в семье Майкла Фрэнсиса Миддлтона и его супруги Кэрол Элизабет, урождённой Голдсмит. Семья разбогатела после основания фирмы, которая занимается доставкой по почте товаров к проведению различных праздников. Но до этого отец Кейт успел поработать в Иордании, куда привез и свою семью. Там Кейт жила два года - совсем маленькой.

Кейт - старшая в семье, у нее есть сестра Филиппа Шарлотта (Пиппа) и брат Джеймс Уильям.

Кейт училась в колледже Мальборо, сдала экзамены по курсам химии, биологии и искусства. Увлекалась спортом - играла в теннис, хоккей и нетбол, занималась лёгкой атлетикой.

После колледжа Кейт сделала годовой перерыв в учебе, побывала в Чили и Италии - участвовала в благотворительных программах, а затем поступила в престижный Сент-Эндрюсский университет. Там она познакомилась с принцем Уильямом.

Кейт окончила университет по специальности «история искусств». Кейт работала в фирме отца, затем занималась фотографией.

Неофициальный статус подруги принца Кейт Миддлтон получила в 2005 году. Отношения Уильяма и Кейт прерывались на несколько месяцев, но потом роман возобновился.

16 ноября 2010 года было официально объявлено о помолвке принца Уильяма c Кейт Миддлтон. Свадьба состоялась 29 апреля 2011 года.

Первенец у Кейт и Уильяма родился 22 июля 2013 года. Сына назвали Джордж Александр Луи. Второй ребенок Кейт - девочка - появился на свет 2 мая 2015 года. Ее назвали Шарлотта Елизавета Диана.

Рост Кейт - 175 см. Многие отмечают, что из-за высокого роста герцогиня часто сутулится и это портит ее. Но при этом Кейт Миддлтон остается любимицей британцев и иконой красоты и стиля.