В Нью-Йорке 29 ноября прошел 12-й ежегодный благотворительный бал UNICEF Snowflake. Каждый год организаторы собирают голливудских звезд и вручают им премии за активное участие в благотворительных миссиях.

Одну из наград в этом году получила певица Кэти Перри. Каково же было ее удивление, когда вручать награду на сцену поднялась экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон.

Как сообщают американские СМИ, в этом году Перри получила гуманитарную награду имени Одри Хепбёрн. Поскольку певица очень активно поддерживала Хиллари Клинтон во время избирательной кампании, организаторы были рады, что Хиллари лично прибыла на вручение премии Кэти Перри. Певица была шокирована тем, что сама Клинтон вручила ей награду.

Добавим, внимание общественности вызвали и наряды гостей бала UNICEF Snowflake. Кэти Перри прибыла на бал в эффектном сексуальном платье с шикарным лифом, подчеркивающим высокую грудь певицы. Хиллари Клинтон надела брюки и жакет ярко-желтого цвета.

Также на церемонию награждения прибыли актеры Орландо Блум и Кайл МакЛахлен, актриса Теа Леони и многие другие знаменитости.