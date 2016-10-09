31-летняя Инга Лепсверидзе пришла на "Голос", не предупреждая отца, который является одним из наставников проекта. Девушка исполнила песню Not about angels. Никто из наставников к ней не повернулся, ни Лепс, ни Билан, ни Полина Гагарина, ни Леонид Агутин.

Григорий Лепс, увидев дочь, не удивился, но был невесел.

– Честно? Плохо. Местами очень плохо, – сказал он, а позже добавил, что её нужно годик позаниматься со специалистами.

Когда Инга представилась, сказав, что её фамилия Лепс, Григорий поправил её. Дело в том, что настоящая фамилия певца Лепсверидзе, именно эту фамилию носит его старшая дочка. Лепс – это сценический псевдоним. Но Инга, которая по профессии актриса, видимо, и сама больше полюбила имя – Инга Лепс.

Гагарина и Билан поддержали девушку, сказав, что у неё великолепный самобытный тембр, но были допущены ошибки, из-за чего к ней никто и не повернулся. Агутин сделал комплимент красоте Инги.

После выступления Инга рассказала Первому каналу, что отец ничего не знал про её участие:

– Это был сюрприз, он ничего не знал и, наверное, недоволен. Он не любит сюрпризы. Я не расстроилась, что не прошла, потому что понимаю, насколько сильные конкурсанты здесь. Я понимаю, что для меня это был огромный шанс, на остальные шли к этому всю жизнь, очень много занимались, я же занималась другими вещами – актёрской деятельностью, поэтому пение для меня второстепенно. Мне нужно много заниматься, работать над собой.

По ловам девушки, отец мог повернуться к ней только в том случае, если бы она "очень хорошо спела, нотка в нотку, красиво, с душой".

– Прозвучавшая критика была ожидаема, он же не будет врать. Мне же уже не пять лет, чтобы он вышел и начал говорить: Молодец! Хорошо! Он сказал честно, здесь не попала, здесь не дотянула. Я за честность, мне кажется, что нужно говорить людям про их ошибки, – считает Инга.

Инга – дочь Лепса от первого брака. Её мама – Светлана Дубинская. Григорий Лепс познакомился с ней в музыкальном училище в городе Сочи. Светлана училась на вокальном отделении училища, а Григорий — на отделении ударных инструментов. Студенческий брак продлился недолго.

Образование Инга Лепс получила за рубежом. Сначала она училась в Лондоне, где стала бакалавром по средствам коммуникации в университете «Голдсмит». Степень магистра истории она получила в Институте искусств «Сотбис». Но и на этом она решила не ставить точку в вопросе образования. Девушка отправилась в Америку, где выбрала знаменитую академию драматических искусств. Здесь, в Нью-Йорке, в 2014 году Инга Лепс стала дипломированной актрисой.

Всего у Григория Лепса четыре ребёнка.