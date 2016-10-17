Наталья Ионова Глюкоза (Глюк’oZa) сыграет главную роль в фильме с рабочим названием "Трансформер". Как призналась изданию Теlе.ru певица, ей и ранее предлагали сняться в кино, но не нравились сценарии.

Прочитав сценарий фильма "Трансформер", ей захотелось сняться в картине. По данным портала, Глюкоза сыграет одну из главных ролей в полнометражной картине. Прежде всего артистку привлёк лёгкий и смешной сценарий.

Наталья Инова (Глюк’oZa) уже поделилась одним кадром со съёмок картины.

Во время кинопроб, признаётся Глюкоза, она ощущала, что ей почти не надо играть: текст произносила искренне, почти как от себя самой. Игра Натальи Ионовой также понравилась режиссёру Марюсу Вайсбергу - он утвердил её кандидатуру на главную роль.