Звезды отечественного шоу-бизнеса присоединились к празднованию Хэллоуина. В минувшие выходные многие из них отметили День всех святых, примерив на себя разные образы.

При этом звезды не забывали делиться фото с празднования Хэллоуина в Instagram.

Певица Глюк’oZa, она же Наталья Ионова, отметила Хэллоуин вместе с семьей и друзьями. Вечеринка была оформлена по всем правилам: воздушные шары в виде привидений, тыквы, свечи. Наталья примерила костюм скелета и черный парик, сделала устрашающий макияж.

Солистка группы “Серебро” Ольга Серябкина поделилась с подписчиками фото, напугав их реалистичным гримом.

Лариса Гузеева опубликовала несколько снимков своей дочери Лели в праздничном гриме. Фото вызвали бурную дискуссию среди приверженцев и противников Хэллоуина в комментариях.

Не менее шокирующим для пользователей Instagram стал грим певца Влада Соколовского. Зеленое лицо и кровоточащий глаз артиста напугали поклонников. Фото Соколовского на своей странице опубликовала его супруга, певица Рита Дакота, которая предстала на снимке в образе скелета.

Ведущая программы ”Орел и решка” Леся Никитюк на Хэллоуин примерила синий парик. Подписчики отметили, что на фото телеведущая похожа на Мальвину.

А вот певица Анна Седокова еще только готовится праздновать Хэллоуин. Вместе со своими дочерьми Алиной и Моникой звезда сейчас находится в США. На своей странице в Instagram Седокова опубликовала несколько снимков с тыквенного базара, на котором она с семьей выбирала главный аксессуар праздника.

- Самое важное решение в жизни – выбрать тыкву! – подписала фото Анна Седокова.