Бизнесмен и супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров запустил свой проект, который назвал Zvezdaagram. В этом аккаунте Instagram он выкладывает новости из мира шоу-бизнеса. Там уже "засветились" Настасья Самбурская, Андрей Малахов, Ким Кардашьян, Ольга Бузова... Все те, кто на слуху последние пару лет. И недавно в Zvezdaagram появилось фото юной Анны Семенович.

- В юности и сейчас, - подписано фото с популярной телеведущей.

Подписчиков аккаунта поразило различие: в юности Анна Семенович была брюнеткой, занималась фигурным катанием и имела вполне обычные параметры. На другом фото Семенович уже блондинка с пышной грудью.

Все, конечно же, принялись обсуждать формы Семенович.

- Ну, может, и свои не маленькие, но без имплантатов не обошлось, - комментируют фото.

- Два разных человека, - усомнились в подлинности фото блогеры.

Но тут же последовало возражение, что это общеизвестный факт: Анна Семенович с трёхлетнего возраста занималась фигурным катанием, а, окончив школу, поступила в Московскую государственную академию физической культуры.