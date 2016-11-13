В одном из главных торгово-развлекательных комплексов Петербурга состоялась благотворительная акция с участием известной актрисы Елизаветы Боярской. Ранее Боярская не раз была замечена в различных благотворительных мероприятиях, в том числе и совместных с Ксенией Раппопорт, Данилой Козловским и Мариной Александровой.

Один из основных фондов, с которым сотрудничает Елизавета, – фонд "Солнце". Именно в поддержку "Солнца" уже несколько лет Боярская и сеть ресторанов "Счастье" пекут вкусности, готовят разные блюда, но ранее это проходило в ресторанах на Исаакиевской площади и улице Рубинштейна.

В этом году организаторы решили изменить концепцию и предложили Боярской выйти "в народ": на три часа одна из самых востребованных российских актрис стала продавцом-кондитером.

Каждый желающий мог приобрести понравившуюся сладость в лавке "Счастье", после чего получить заветный автограф от звезды и сделать селфи. Боярская некому не отказывала, причем подписывала открытки не абы как, а с пожеланиями, так что уже через полчаса активной работы правая рука актрисы начала "ныть", но Лиза лишь отшучивалась: "Мы делаем это для детей, продолжаем!"

Очередь за заветными сладостями выстроилась приличная – в какой-то момент корреспондент Metro насчитал почти 50 человек! "Мы тут все счастливые стоим", - шутили девушки, которые случайно оказались в этот день в "Галерее" и увидели актрису. При этом сладкоежки брали не по одной конфете, а по четыре и даже девять! Всего же для акции кондитеры сделали 1500 конфет, каждая из которых стоила 140 рублей.

- Если все пойдет удачно, то мы соберем около 210 тысяч и все средства передадим в фонд "Солнце", - сказали организаторы мероприятия.

Сама же Боярская в перерывах с удовольствием уплетала сладости, запивая их горячим чаем.

- Это прекрасное дело, тем более, "Счастье" у всех ассоциируется с теплотой, любовью и добротой. Этим мы и занимаемся – пьем чай, пробуем сладости и помогаем детям, тем самым, совершая доброе дело, - улыбнулась Елизавета Боярская.