37-летняя телеведущая Елена Летучая решила вернуться в качестве ведущей в телешоу «Ревизорро». Такими планами на будущее Летучая поделилась на закрытой вечеринке телеканала «Пятница», сообщает «7 дней».

Напомним, что Елена Летучая была ведущей программы "Ревиззорро" с 2014 по 2016 год, а затем её сменила Ольга Романовская, что в своё время серьёзно огорчило поклонников этого шоу.

- Часто смотрю передачу "Ревизорро" именно с вашим участием, - пишут поклонники Летучей в комментариях в Instagram. - Вы очень интелегентная, женственная, улыбчивая, всегда общаетесь грамотно, на ровном спокойном тоне, в общем, просто пример для многих женщин.

Также СМИ сообщают о том, что "Ревизорро" будет вести, как и раньше, одна Елена Летучая - Ольга Романовская не будет соведущей шоу. Романовская покидает программу по личным причинам, рассказал "Лайфу" менеджер артистки Юрий Борисов.

— Вместе они вести не будут, сейчас покажут выпуски, которые были сняты, — приводит слова Борисова Life. — По личным причинам Ольге пришлось уйти из проекта, мы признательны людям, с которыми она работала, и зрителям. Мы бы с радостью продолжили, но сейчас нет такой возможности.

Напомним, что в настоящее время Романовская, которая вела "Ревизорро" в новом сезоне, находится за границей, о ее дальнейших планах будет объявлено позднее.

Также известно, что «Ревизорро» в новом сезоне возьмётся за проверки заведений Москвы.