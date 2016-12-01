Любимец девушек Джастин Бибер удивил общественность экстравагантным выбором места для обеда.

Канадский поп-певец подсел к незнакомым пожилым мужчинам в одном из дешёвых кафе Лос-Анджелеса и, мило побеседовав с ними, пообедал пиццей.

Судя по выражению лиц, американских пенсионеров не смутил неожиданный поступок звезды. Они охотно пообщались и сделали совместное фото с Бибером.

Несмотря на то, что певец не стремился афишировать своё появление на улицах Лос-Анджелеса, прохожие все равно его узнали.

Закончив обедать, Джастин Бибер вернулся в свой джип и уехал, оставив окружающих в недоумении.

Чем был вызван такой поступок кумира всех подростков мира, неизвестно. То ли Джастину захотелось пообщаться с народом, то ли он просто проголодался.