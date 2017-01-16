Дети звёзд украсили показ Дольче и Габбана

Перед матчем с «Ливерпулем» полузащитник «Манчестер Юнайтед» (1:1) Поль Погба в очередной раз сменил причёску. Теперь на голове футболиста красуются кислотно-зелёная полоска и первая буква его имени и фамилии P. Этот образ Twitter запечатлел в эмодзи. Француз меняет причёски как перчатки. Во время домашнего чемпионата Европы, например, Погба успел появиться в нескольких образах. Больше всего запомнились белые волосы с красной полоской. Иногда Погба отращивает кудряшки и даже делает из них...