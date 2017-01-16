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Дети звёзд украсили показ Дольче и Габбана

На недавней презентации своей новой коллекции в Милане модный бренд вывел на подиум отпрысков Сталлоне, Лоу и Памелы Андерсон

Сегодня 19:18
Дети звёзд украсили показ Дольче и Габбана

AFP

Фото:

София Сталлоне

София – старшая из трёх дочерей, которых американская модель Дженнифер Флавин подарила Сильвестру.

Дети звёзд украсили показ Дольче и Габбана

dolcegabbana.com

Фото:

Систин Сталлоне

А вот и средняя из дочерей Слая. Кстати, отец уже разместил фото дочек в «Инстаграме», подписав: «Гордость папы».

Дети звёзд украсили показ Дольче и Габбана

AFP

Фото:

Рафферти Лоу

20-летний Рафферти – старший из пяти детей Джуда Лоу – уже несколько лет работает  в фешен-индустрии.

Дети звёзд украсили показ Дольче и Габбана

AFP

Фото:

Брэндон Ли

20-летний Брэндон – сын Памелы Андерсон от рок-музыканта Томми Ли. Недавно он стал блондином, как мать.

Дети звёзд украсили показ Дольче и Габбана

Пресли Гербер

У 16-летнего сына супермодели Синди Кроуфорд гены определили судьбу. Он уже модель со стажем.

Дети звёзд украсили показ Дольче и Габбана

AFP

Фото:

София Ричи

София является младшей сестрой актрисы Николь Ричи и дочерью знаменитого поп-артиста Лайонела Ричи.

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