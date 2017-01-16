Дети звёзд украсили показ Дольче и Габбана

София Сталлоне
София – старшая из трёх дочерей, которых американская модель Дженнифер Флавин подарила Сильвестру.
София – старшая из трёх дочерей, которых американская модель Дженнифер Флавин подарила Сильвестру.
А вот и средняя из дочерей Слая. Кстати, отец уже разместил фото дочек в «Инстаграме», подписав: «Гордость папы».
20-летний Рафферти – старший из пяти детей Джуда Лоу – уже несколько лет работает в фешен-индустрии.
20-летний Брэндон – сын Памелы Андерсон от рок-музыканта Томми Ли. Недавно он стал блондином, как мать.
У 16-летнего сына супермодели Синди Кроуфорд гены определили судьбу. Он уже модель со стажем.
София является младшей сестрой актрисы Николь Ричи и дочерью знаменитого поп-артиста Лайонела Ричи.