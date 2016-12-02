Бородина выложила видео, которое довело её до истерики

Ксения Бородина выложила на своей страничке Инстаграма видео девушки, которая зажигательно танцует под треки 90-х: под песню Софии Ротару “Было, но прошло” и песню Сергея Васюты и “Сладкого сна” - "На белом покрывале января".

Пользователи соцсети танцы просмотрели и прокомментировали. Одни разразились смехом и ироничными комментариями, другие, наоборот, поддержали танцующую девушку, сказав, что так танцуют сами и видели много похожих танцев. Кроме того, напророчили ей славу народную.

А кто-то подумал, что девушка написала не очень приятный комментарий в адрес самой Ксении и звезда в отместку выложила её видео на всеобщее обозрение.

Тем не менее, за час оба видео набрали около 40 тысяч просмотров.