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Бородина выложила видео, которое довело её до истерики

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Ксения Бородина поделилась с пользователями соцсети видео, на котором зажигательно танцует девушка

Сегодня 16:58

Ксения Бородина выложила на своей страничке Инстаграма видео девушки, которая зажигательно танцует под треки 90-х: под песню Софии Ротару “Было, но прошло” и песню Сергея Васюты и “Сладкого сна” - "На белом покрывале января".

 

Пользователи соцсети танцы просмотрели и прокомментировали. Одни разразились смехом и ироничными комментариями, другие, наоборот, поддержали танцующую девушку, сказав, что так танцуют сами и видели много похожих танцев. Кроме того, напророчили ей славу народную. 

А кто-то подумал, что девушка написала не очень приятный комментарий в адрес самой Ксении и звезда в отместку выложила её видео на всеобщее обозрение.

Тем не менее, за час оба видео набрали около 40  тысяч просмотров.

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