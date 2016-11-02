Звезда "Универа" Анна Хилькевич спустилась в метро и сфотографировала пассажиров в неловкой позе. Так она отомстила папарацци, которые ловят ее в неожиданных ситуациях.

На самом деле Анна сделала селфи, куда попало смутное отражение в стекле двоих пассажиров.

"Вон те два парня в вагоне, даже не подозревают, что я их сфоткала. Теперь пусть знают, каково мне, когда меня фоткают в неловких позах", - прокомментировала Анна свое фото в Instagram.

Поклонники сразу же озадачились, зачем актриса спустилась в "подземку", ведь у нее был автомобиль.

Анна довольно часто рассказывает в сети о своей жизни. А недавно звезда едва не поплатилась за свои публикации и чуть было не "нарвалась" на скандал с сумочкой.

В начале октября Анна Хилькевич обвинила ЦУМ в продаже поддельных брендовых сумок. Она была уверена, что товар стоимостью 140 тысяч рублей поддельный, потому что цепочка на ней была сломана, а найти замену в бутике не смогли. В скандал вмешались Алле Вебер, директор магазина, и даже Доменико Дольче и Стефано Габбана.

В итоге, ситуацию прояснили - сумка оказалась настоящей, а Анне пришлось официально извиниться.