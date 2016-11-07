Режиссёр картины рассказал в интервью Metro о том, какая масштабная работа была проделана при создании художественного фильма, в котором рассказывается о последнем русском императоре Николае Романове и балерине Матильде Кшесинской. Фильм выйдет на экраны в марте 2017 года, а пока идёт работа над музыкальным сопровождением, ради чего в Петербург прилетел из Лос-Анджелеса композитор Марко Белтрами (подробнее...).

- Алексей Ефимович, как отреагировали на то, что возник такой интерес к фильму со стороны православных активистов?

- Я отношусь к этому, как к абсурду: обвинять в чём-то фильм, когда его ещё никто не видел. Для меня это нонсенс. Могу назвать эту ситуацию нелепой. Судят по трейлеру, где в кадре есть всего один поцелуй. Лучше, конечно, если бы был интерес к фильму на другой почве, но это тоже создаёт определённый ажиотаж, хоть и нездоровый. Теперь важно, чтобы фильм достиг экранов, но этому не должны помешать, ведь в картине нет ничего порочащего чувства верующих на сто процентов.

- В фильме задействованы иностранные актёры, композитором выступил Марко Белтрами, саундтрек записывают с Валерием Гергиевым. Многообещающая работа. Будете представлять "Матильду" на каких-либо кинофестивалях?

- Всё будет зависеть от проката. Старт запланирован на весну 2017 года. Но окончательная дата прояснится после того, как мы поймём, на какой международный кинофестиваль мы попадём. Работа над картиной продолжается, так как у нас много компьютерной графики.

- Вы упомянули о том, что в фильме много компьютерной графики. Насколько знаю, было много натурных съёмок во дворцах Петербурга и пригородов. Для чего понадобилась компьютерная графика?

- У нас довольно много сцен, требующих компьютерной графики, к примеру, есть эпизод с крушением царского поезда. Хотя мы и построили вагоны, но, тем не менее, нам не обойтись без графики. А так я стараюсь минимально использовать компьютерную графику. Мы снимали почти во всех дворцах Петербурга, в Мариинском и Большом театре. В этом смысле перед зрителями предстанет богатый интерьер, масштабные массовые сцены. Мы ещё построили Ходынское поле, где у нас будут происходить действие, требующее компьютерного вмешательства.

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- Привлекали историков для консультации по костюмам, антуражу, интерьеру?

- Ну конечно. У нас была масса консультантов по костюмам, хотя у нас замечательный костюмер Надя Васильева (создавала костюмы для сериала «Идиот», «Брат», «Брат-2» и др. – прим.ред.). И церковный консультант был, ведь у нас в фильме большой эпизод коронации императора. Для этого мы построили декорацию Успенского собора. Нас всё время консультировали. В таком проекте участвует столько знаменитых людей, например, Сергей Гармаш, Данила Козловский, Ингеборга Дапкунайте и другие, что неужели мы пойдём на то, что будет порочить чувства верующих, и захотим сами себе испортить судьбу такой большой работы?

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- За основу сценария была взята какая-то конкретно монография?

- Сценарий, который написал Александр Терехов, один из лучших современных авторов, на мой взгляд, - это серьёзная работа. Он изучал материалы в архивах, но, безусловно, какая-то доля фантазии присутствует, ведь это художественный фильм, но он основан на реальных событиях.

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