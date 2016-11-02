Алексей Учитель, режиссер исторической драмы «Матильда», на спор вокруг его фильма заявил, что прокуратура уже один раз проверяла материалы киноленты, передаёт 2 ноября ТАСС. Прокуратура нарушений не обнаружила.

При этом режиссёр отметил, что это уже не первый запрос и есть официальный ответ прокуратуры, в котором сказано, что в фильме все в рамках закона. Алексей Учитель не исключил, что, видимо, никто не знает об этом ответе.

- Так что все обвинения пока смехотворны,— приводит слова режиссёра ТАСС.

Напомним, что ранее депутат Государственной думы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская обратилась к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой проверить материалы киноленты.

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Напомним, фильм назвали православные активисты антироссийской и антирелигиозной провокацией. Недовольство участников сообщества «Царский крест» вызвали романтические отношения императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

Историк считает, что роман Кшесинской и Николая II - не та тема, к которой надо обращаться (подробнее)