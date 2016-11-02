Более 10 тысяч человек подписали петицию против выхода фильма Алексея Учителя "Матильда". В исторической драме рассказывается об отношениях балерины Матильды Кшесинской и цесаревича Николая Романова.

По мнению православных активистов, подобные фильмы, где император показан не с лучшей стороны, не должны вообще выходить в прокат, даже если речь идёт о периоде до его коронации.

- Содержание фильма является сознательной ложью, так как в истории нет фактов сожительства русских царей с балеринами, - говорится в петиции на Change.org. - Россия представлена в фильме как страна виселиц, пьянства и блуда, что также является ложью.

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Суждение о будущем фильме, который выходит на экраны только в марте 2017 года, активисты сделали по двухминутному трейлеру, который не так давно появился в Сети.

- Тут, скорее, вопрос не в исторических фактах, а в том, что чужое грязное бельё - самое интересное, - рассказал Metro доктор исторических наук Кирилл Назаренко. - А то, что Кшесинская по очереди имела близкие отношения с рядом представителей царской династии - это точно. Не известно, продолжались ли отношения Матильды и Николая Романова после того, как он стал императором, но пока он был наследником, распространено мнение, что близкие отношения с Кшесинской имели место. В 1917 году стали ходить слухи, порочящие её честь, она была вынуждена бежать из Петрограда сразу же, как началась революция.

Как отметил доктор исторических наук, подобные громкие выступления православных активистов лишний раз показывают их уровень осведомлённости.

- Я этот фильм не смотрел, поэтому высказать своё суждение о картине не могу, - отмечает Назаренко. - Может быть это тот случай, когда современное российское кино обращается к подобным темам с "жареными фактами". Как историку, мне кажется, что можно было снимать кино по более научно выверенному и интересному сценарию.