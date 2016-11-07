Встреча с композитором проходила в одном из конференц-залов гостиницы с видом на заснеженную Исаакиевскую площадь. Американец прибыл в Петербург подготовленным к русской зиме – шарф, тёплые ботинки. Перед интервью Metro Марко Белтрами уже пообщался с Валерием Гергиевым и посетил Мариинский театр, где записывают саундтрек к фильму Алексея Учителя «Матильда». Акустикой Мариинки, как признался композитор, он остался доволен, как и фильмом в целом. В отличие от православных активистов, которые сделали выводы о картине по 2-х минутному ролику, он смог посмотреть черновой вариант целиком.

- Я слышал о скандале вокруг ещё не вышедшего фильма: в "Лондон Таймс" пару дней назад была опубликована статья об этом. Но когда я начинал работу над саундтреком, я не был настолько знаком с тонкостями русской истории и не думал, что этот фильм о любви может быть противоречивым. Я из Лос-Анджелеса - для нас это обычная жизнь.

- Вы бывали ранее в России, в Петербурге?

- В России я был один раз, летом. Это был короткий визит. Провёл в Петербурге один день. Встречался с Алексеем Учителем. Успел посмотреть исторический центр города, Екатерининский дворец и послушать оперу «Самсон и Далила», которой дирижировал Валерий Гергиев.

- После встречи с маэстро вы решили, что он поможет воплотить музыку для «Матильды»?

- Да. Мы говорили с ним об этом как раз после оперы. Тогда мы пообщались с Гергиевым в первый раз.

- Раньше вы слушали русских композиторов. Возможно, знакомились с музыкой конца 19 - начала 20 века?

- Я изучал музыку. И, безусловно, русским композиторам отводится очень большая часть любого музыкального образования - их не обойдёшь стороной. Однако, изначально музыка для кинофильма "Матильда" задумывалась не как оркестровая аранжировка. И режиссер хотел представить в фильме современное музыкальное сопровождение. Поэтому саундтрек вряд ли отображает какие-то музыкальные тенденции эпохи правления Николая II. Скорее, это синтез классики и электроники.

- Когда создавали музыку для фильма, видели отдельные кадры из «Матильды» и читали сценарий, или же смогли увидеть черновой вариант целиком?

- Да, я обычно пишу музыку уже к конкретному видеоряду. Мне прислали сценарий год назад, но я начал работать над саундтреком только когда получил рабочую сборку фильма около 8 месяцев назад.

- Получается, вы смогли посмотреть черновой вариант. Какое сложилось впечатление от увиденного?

- Меня очень поразил этот фильм. Поэтому я и захотел поработать над музыкальным сопровождением. Он очень красиво снят, ярко отображает Россию на стыке веков. Потрясающие декорации и очень самобытный видеоряд. Сейчас я уже понимаю, почему эта история могла быть противоречивой. Но меня привлекала эта работа интригующей красотой.

- Изменилось ли ваше представление о России после этого фильма? Посоветовали бы американцам, которые интересуются русской историей, посмотреть «Матильду»?

- Да, я бы порекомендовал фильм американской аудитории. Российскую историю мы не изучаем в школе. И я также понимал, работая над фильмом, что мне не хватает информации о том периоде. Думаю, эта картина была бы прекрасным экскурсом в российскую историю начала ХХ века. Я сам многое узнал, работая над фильмом.

- Если будет возможность ещё раз оказаться в России, что хотели бы увидеть ещё?

- Знаю, что в Петербурге очень много музеев и мест, которые следует посетить. В этот раз мы не располагаем временем. Но если после записи, которую проводим в Мариинском театре, появится свободное время, то обязательно схожу в «Эрмитаж».

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