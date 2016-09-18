На вопросы Metro ответил звезда отечественного юмора Александр Незлобин, дебютировавший в роли режиссёра. В его картине «Жених» Сергей Светлаков играет главного героя, бывшая, но всё ещё любимая жена которого вот-вот уедет в Берлин и выйдет замуж за немца. Всё это происходит 9 мая

Как родилась идея картины?

Мы сидели вместе с Сергеем Светлаковым и придумывали очередной фильм, и подумали о том, что очень интересный пласт юмора есть в майских праздниках наших, с 1 по 9 мая, когда все куда-то уезжают: про дачу, про шашлыки, про то, как человек падает в костёр . И мы начали разрабатывать эту идею, думать, что же там могло бы быть, придумали, что в День Победы должен приехать немец, что он приезжает жениться на русской девушке, что там должен быть бывший муж. Сначала это должен был быть сюжет одной из новелл, но потом решили сделать его полнометражным.



«Жениха» сравнивают с фильмом «Горько»: такой же колорит, такой же чисто русский юмор. Вам такое сравнение по душе?

Ещё лет 7-8 назад, когда я был более закомплексованным, я бы, конечно, кричал: «Не-ет, мы – индивидуальность!» А сейчас я спокойно к этому отношусь. «Соседство» с таким фильмом – это нормально для меня. «Горько» – успешный фильм, и многим людям он очень понравился. Такое сравнение – это хорошо для фильма и для количества зрителей.

Мне очень нравится, когда люди после просмотра проводят параллель с фильмом «Любовь и голуби»! Мне становится очень приятно, потому что это мой любимый советский фильм . На премьеру мы даже позвали Владимира Меньшова, он после фильма сказал нам приятные слова. У нас есть одна цитата из фильма: все бегают по двору и мы включаем музыку из «Любовь и голуби». Когда люди это замечают, это классно.



Как вам роль режиссёра?

Мне безусловно понравилось. Я с 9-го класса мечтал о том, чтобы снять фильм, читаю книжки, езжу на курсы. И всё же было страшно. Но мне повезло: было мало времени для того, чтобы испугаться. Нужно было очень часто принимать важные решения! И спасибо профессионалам, которые мне в этом помогали. Нашей съёмочной группе. Спасибо ТНТ и Светлакову.



Когда в девятом классе вы мечтали снять фильм, какое кино вы себе представляли?

Гангстерское.



Но со временем эта мечта изменилась?

Нет (смеётся).



Когда вы выступаете с шутками на сцене, успех зависит только от вас. А то, насколько смешной будет комедия, зависит по большей части от кого?

Что бы кто ни говорил, для меня самое сложное и важное – это сценарий. Потому что хороший сценарий, конечно, можно испортить, но на самом деле достаточно снять его понятно. Ведь я не должен был снимать это кино. Но мы не смогли договориться больше ни с кем – все хотели прийти и снимать какой-то свой фильм по нашему сценарию, взять все существующие оскары и снять кино сразу про все проблемы. А так не бывает, и нам было достаточно, чтобы человек просто и понятно снял нашу историю.

Ну и наши актёры улучшили наш сценарий и сделали его, мне кажется, в полтора раза сильнее, если не в два. Потому что, когда они вжились в образы, шутки стали работать лучше. Вместе с каждым персонажем мы придумали много шуток. Я постоянно дописывал сценарий, каждое утро приходил на площадку с новым текстом. И в этом был некий кайф и драйв, и от того, что все ребята с КВН-овским прошлым, было тоже приятно,потому что профессионалы сидят в трейлере и ждут, когда их позовут, а КВН-щики работают самоотверженно и в любую свою свободную минуту начинают репетировать роль, и она дописывается, додумывается, допридумывается на «на ногах».



Это результат кастингов или роли писались сразу под КВН-щиков?

Мы сразу имели в виду Диму Никулина, Олю Картункову и дуэт «ДА!», победителей «Камеди баттла» Махмуда Гусейнова и Магомеда Муртазалиева.



И Сергея Светлакова, наверное?

Нет, Сергей не должен был изначально играть, мы искали актёра и никак не могли найти, и в итоге практически заставили Сергея сниматься, потому что он во время работы над сценарием так часто примерял на себя эту роль, что мы решили, надо ему и играть. А кого пробовали, говорить не буду. Потому что они все слишком выделывались.



А как ваш творческий тандем справился с ролями «режиссёр-актёр»? Сергей вас слушался?

Слушался. Говорил: «Говори как надо», за что ему большое спасибо. Вообще не капризничал, относился с пониманием. Съёмки – это тяжёлый процесс, а съёмки в России – это невозможный процесс. Потому что в Голливуде, когда актёр пришёл на площадку, никто ничего больше не делает, только снимают его. А у нас, как правило, люди могут и свет переставлять, и поправки делать, и гримом заниматься. Это выматывает. А он вёл себя очень достойно, держался где надо, советовал. Я старался его беречь, раньше отпускать, но он сам бегал-прыгал, принимал во всём участие и поддерживал. Это же наш общий проект, сценарий писали год, поэтому, многое делали и додумывали вместе.



И никаких разногласий не было?

Никаких! Мы изначально договорились не делать того, что не нравится хотя бы одному из нас.



Ждать ли от вас новых режиссёрских работ?

Зависит от того, как отнесутся зрители в моему первому фильму.