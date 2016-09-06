В Петербурге состоится премьера фильма-эксперимента «Прикосновение ветра». На кинофестивале «Окно в Европу» фильм получил специальный приз, а исполнительница главной роли Юлия Ауг была признана лучшей актрисой. Накануне показа Юлия ответила на вопросы Metro.

Прикосновение ветра – это фильм–эксперимент, в котором есть игровая часть: сценарий, персонажи и документальная, которая тесно переплетена с игровой. Для вас с чего началась эта история?

Я искала работу. Мне в соцсетях написала продюсер Анастасия Разлогова. Рассказала, что есть интересный проект. Поскольку актриса на главную роль найдена, мне предложили войти в команду в качестве второго режиссера. По задумке авторов фильма мы садимся в микроавтобус и экспедицией едем в Улан-Удэ. Европейский человек должен столкнуться c буддийско-бурятской культурой, познакомиться с ней, войти во взаимодействие. Идея такого совмещения документального и игрового кино давала возможность реально пройти долгий путь. Я заинтересовалась, мы стали переписываться. Потом на какое-то время наше общение прекратилось. А спустя полгода мне снова написала Анастасия, сообщила, что у них произошло переосмысление некоторых моментов, они расстались с актрисой, которая должна была играть главную роль, и предложили мне. Я согласилась.

Вы ведь впервые поехали в Бурятию. Какие открытия сделали для себя?

Я поняла, что там люди реально живут в мире духов. Каждый куст, каждая травинка, каждый камень, гора на горизонте – это всё то, что является местом, где живут духи. И когда едешь по дороге, надо остановиться, сделать подношение: оставить конфеты, сигареты, повязать ленточку на куст или дерево. Считается, что ветер собирает молитвы и просьбы и относит их по назначению. На дорогах стоят сооружения – не обязательно буддийские. В Бурятии наравне с буддизмом развиты язычество и шаманизм. Люди разговаривают с духами, просят их о помощи. Они не то чтобы «верят», они просто по-другому не живут, они мир ощущают иначе.

В фильме вы рассказываете, как в детстве разговаривали с деревьями, считали их живыми существами…

Они и сейчас для меня более живые, чем иконы, висящие в храме. Недавно я вернулась со съёмок в Эстонии. Снимали в старой усадьбе сцену. Действие происходит 1 сентября 1950 года. Художники украсили актовый зал ветками рябины с красными гроздьями. Спилили это молодое дерево, поставили его в углу. Я клянусь: мне было реально больно! Считаю, ни один фильм не стоит того, чтобы рубить деревья.

Во время съёмок вы заходите в холодную воду Байкала. Комфортно себя чувствовали?

В Байкале была вода градуса четыре. Но я уже лет 20 обливаюсь холодной водой, так что мне было не страшно.

Несколько лет назад в сериале «Екатерина» вы сыграли императрицу Елизавету Петровну. Именно она официально признала буддизм как одну из религий Российской империи. Сейчас вы снялись в фильме, действие которого происходит в сердце российского буддизма – Бурятии. Вы верите в совпадения?

Не верю ни в знаки, ни в совпадения. Мне кажется, что это закономерность. Если человек идёт по своему пути, он подсознательно выбирает те тропинки, которые так или иначе позволяют ему создать некий единый образ.

В фильме есть такая сцена. Действие происходит в Иволгинском дацане. Вы выходите из кабинета ламы и плачете. Почему?

Это документальный фрагмент. Лама – астролог, он спросил дату и год моего рождения. А потом сказал такие вещи, которые меня очень напугали. В отличие от европейских астрологов там не церемонятся в формулировках и называют вещи своими именами.

Вам хочется вернуться в Бурятию?

Очень хочу снова посетить плато Чингисхана, Иволгинский дацан – места, где снимался фильм. Во время съёмок я видела нетленное тело Хамбо ламы Итигэлова. Мало того, я дважды заходила в храм, чтобы его увидеть. Но даже не помню ни его лица, ни во что он был одет. Надеюсь, что в мой следующий приезд в Бурятию снова удастся увидеться с ним. И в этот раз я всё запомню.

Вы называете себя атеисткой. Изменилось ли ваше отношение к религии после съёмок в фильме «Прикосновение ветра»?

Буддизм – это не религия, это философско-религиозное учение. Именно поэтому оно мне близко, именно поэтому я чувствую возможность принять его.

13 сентября в Открытой студии «Лендок» пройдёт творческая встреча с Юлией Ауг. 17 сентября здесь же состоится петербургская премьера фильма «Прикосновение ветра».

О чём фильм. Юля, московская актриса средних лет, получает роль в художественном фильме, съёмки которого планируются в далёкой Бурятии. В Улан-Удэ Юля сбегает из съёмочной группы и отправляется на поиски Батора, мужчины, с которым 20 лет назад они были вместе. После их расставания Юля родила дочь и не рассказала ему об этом.