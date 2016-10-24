Tele2 отмечает годовщину запуска в cтоличном регионе

Компания, которая смогла полностью изменить столичный рынок связи Tele2 начала работать на рынке столичного региона в октябре прошлого года. Её появления москвичи ждали с интересом, ведь до столицы доходили рассказы жителей других городов о новом операторе, который предлагает массу преимуществ: от низких цен до быстрого Интернета. В результате горожане стали массово подключаться к сети новичка, и, судя по многочисленным отзывам, эксперимент оказался удачным. «Я купил SIM-карту 21 октября. Первые же дни доказали, что пользоваться услугами оператора выгодно, – рассказывает Вадим Плесский, администратор интернет-сообщества «Клуб любителей гаджетов». – Во-первых, цены оказались сравнительно низкими (по данным ComNews, ценовой отрыв Tele2 от конкурентов составляет 25%. – Прим. ред.). Кроме того, Tele2 не преподносила неприятных сюрпризов в виде дополнительных условий и скрытых платежей. Сколько я планировал потратить в месяц, столько и тратил. Понравилось и то, что там, где мне нужно, всегда была хорошая связь». После удачного старта Tele2 не остановилась на достигнутом и продолжила совершенствовать качество связи, учитывая пожелания клиентов. «В школе, где учится моя дочь, не было нормального покрытия. Это очень неудобно: я никак не мог дозвониться до собственного ребёнка. В результате написал в службу поддержки Tele2, мне ответили, что в скором времени ситуация изменится. И уже через полтора месяца была установлена базовая станция, которая сделала сигнал чётким и стабильным», – продолжает Вадим. В компании подчёркивают, что одним из преимуществ Tele2 является шаговая доступность точек продаж. Это особенно важно для жителей мегаполиса: горожанам порой просто не хватает времени на то, чтобы свернуть с привычного маршрута и доехать до того или иного магазина. Поэтому увеличение в 2,5 раза количества фирменных салонов и в 1,5 раза – партнёрских точек продаж принесло Tele2 ещё большую популярность. Подключиться к сети оператора можно и в интернет-магазине – SIM-карту бесплатно привезёт курьер по Москве или области. С появлением в Москве Tele2 выгоду ощутили не только абоненты компании, но и москвичи, пользующиеся услугами других операторов. Прогнозы экспертов оправдались: операторам «большой тройки» также пришлось корректировать свои тарифные предложения. По словам Вадима Плесского, благодаря Tele2 некоторые тарифы других компаний, ранее казавшиеся слишком дорогими, теперь стали доступнее.

КСТАТИ Первым подарком москвичам в честь годовщины компании стал новый тарифный план «Говорит Москва». 1. Что за тариф. В пакет включены безлимитные звонки на все номера телефонов Москвы и Московской области, 1 гигабайт интернет-трафика, 100 SMS и бесплатный трафик на отправку сообщений в приложении WhatsApp. 2. Сколько стоит. Абонентская плата – 599 рублей в месяц. 3. Для кого. Тариф рассчитан на любителей поговорить, которые ежедневно совершают большое количество звонков внутри региона – как на мобильные, так и на городские.

"МЫ ПРЕДЛОЖИЛИ ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНА ДОСТОЙНУЮ АЛЬТЕРНАТИВУ "БОЛЬШОЙ ТРОЙКЕ" ПО КАЧЕСТВУ СВЯЗИ МЫ НЕ ТОЛЬКО НЕ УСТУПАЕМ, НО И ВО МНОГОМ ПРЕВОСХОДИМ ДРУГИХ ОПЕРАТОРОВ" Игорь Жижикин Накануне годовщины запуска Tele2 в столице мы поговорили с директором макрорегиона «Москва» Tele2 Игорем Жижикиным о результатах работы компании за год, а также поинтересовались, какие сюрпризы ждут абонентов в первый день рождения оператора Игорь, ровно год назад Tele2 начала работать в Московском регионе. Что произошло за это время: расскажите об итогах, успехах, достижениях и сложностях? – Первый год работы, наверное, всегда самый сложный. За это время очень многое сделано. Мы значительно улучшили качество связи, увеличив количество базовых станций до 10 тысяч. Стать нашим абонентом и получить качественное обслуживание стало ещё проще: за год почти в 2,5 раза выросло число фирменных салонов – сейчас их 243. Всего точек продаж, где можно подключиться к Tele2, за год стало в 1,5 раза больше – более 16 тысяч. Мы запустили бесплатную доставку из интернет-магазина – причём не только по Москве, но и в области. С каждым днём Tele2 выбирает всё больше абонентов, они активно пользуются мобильным Интернетом, скачивая более 140 терабайт в сутки. Но главное – мы предложили жителям региона достойную альтернативу операторам «большой тройки»: и москвичи, и жители Подмосковья теперь могут не переплачивать за мобильную связь. Что касается сложностей – они бывают у любой компании, и мы с успехом их решаем. Вы упомянули про 10 тысяч базовых станций. Как это количество повлияло на качество связи? – К моменту запуска мы уже построили качественную сеть, причём сделали это в рекордно короткие сроки – всего за год. Но нет предела совершенству: в этом году мы продолжили работу над улучшением связи в центре города и спальных районах. Сегодня в зоне действия сети Tele2 проживает 99 процентов населения Москвы и 97 процентов – столичного региона, наши услуги доступны на территории всех вокзалов и аэропортов, на автодорогах и на Московском центральном кольце. По качеству связи мы не только не уступаем, но и во многом превосходим других операторов. И так считаем не только мы – независимые эксперты уже трижды признавали Tele2 лидером по скорости передачи данных в Москве, по качеству голосовой связи мы занимали второе место. А по результатам недавнего исследования компании Dmtel наша сеть была названа лучшей по качеству связи на территории МЦК. Не забываем и про Подмосковье. В этом году на область пришлось 70% от общего количества новых базовых станций. Качественное покрытие обеспечено не только в крупных районных центрах и на областных дорогах, но и в небольших населённых пунктах и дачных посёлках. Что ждёт столичных абонентов в день рождения Tele2? – Праздничные сюрпризы и подарки. Специально к годовщине мы запустили новый тариф, который даёт москвичам ещё больше возможностей для свободного общения. Он так и называется – «Говорит Москва». Уникальность тарифа в том, что абоненты могут звонить без ограничений на номера всех операторов Московского региона – мобильные и городские. Подобных безлимитных предложений абонентам не делал ни один из столичных мобильных операторов. Москвичи, которые успели подключиться к новому тарифу, уже оценили его преимущества. Но это, конечно же, не всё. Уже в эти выходные многих наших абонентов ждут приятные сюрпризы. А в конце октября мы предложим всем жителям Московского региона принять участие в масштабной акции с призами и подарками. В общем, в свой день рождения порадуем всех – следите за новостями на сайте и в соцсетях.

Абонентами Tele2 являются люди самого разного возраста и профессий. Мы попросили их рассказать, за что именно они выбирают услуги сотового оператора _______________________ ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА

Анна Байборина - менеджер по персоналу «Tele2 – единственная связь, которая работает у меня дома в Видном – с SIM-картой других операторов до меня было просто невозможно дозвониться. Для меня, как постоянного пользователя мобильного Интернета, основное преимущество – отличная скорость».

Татьяна Козлицкая - поэт, писатель «Раньше, когда я жила в Петербурге, всегда пользовалась связью Tele2. Мне нравилось, что можно пополнить счёт и говорить по телефону, не думая, когда деньги закончатся. Качество связи меня вполне устраивало. Переехав в Москву, я расстраивалась, что Tele2 здесь нет, но недолго. Как только оператор появился в столице, я тут же переключилась. Мне нравится качество, их отношение к клиентам, нравится то, как они стильно и креативно позиционируют свой бренд. Ну и, конечно, экономия. За полгода пользования Tele2 на те деньги, что раньше я тратила на связь, я смогла записать свою композицию в студии».

Владимир Панфилов - инженер «Tele2 мне порекомендовали сразу несколько знакомых, да и подкупила честная реклама. Мне понравились недорогие пакетные тарифы, подходящие для разных категорий абонентов. Я часто звоню и активно пользуюсь мобильным Интернетом, поэтому хотел подобрать выгодный вариант. Раньше мы тратили на связь в среднем по 800 рублей на каждого члена семьи ежемесячно, а сейчас – не больше 500. Экономим 1200 рублей, которые тратим на семейный поход в кино».

Дарья и Пётр Еремеевы - семейная пара «Старт нового оператора в Москве был ошеломительным! Посчитали с мужем свои траты на связь и решили, что именно он позволит сэкономить бюджет семьи. Мы перешли на Tele2 одновременно. Особенно радует Интернет – всегда доступен, «летает» и ещё ни разу не вызывал проблем. Услуга оповещения о снятии средств тоже находка – позволяет не забыть о необходимости внесения необходимой суммы. Теперь на Tele2 перевели почти всю семью – все довольны».

Наталья Зиброва - специалист по агроэкологической оценке земель «Моя работа предполагает частые разъезды по регионам России, я нередко сталкивалась с роумингом и даже недоступностью сотовой связи. Связь выходила слишком затратной, приходилось покупать местные SIM-карты. Поэтому я очень рада, что в Москве запустили Тele2. Я забыла о роуминге и частом пополнении счёта. Тele2 за редким исключением везде хорошо ловит! Я пользуюсь тарифом «Очень чёрный» − он самый удобный для меня. Вся моя семья и знакомые тоже перешли на Тele2, и я советую сделать это всем!»

Алёна Гаевская - Event менеджер «Мой тариф – «Очень чёрный». Сразу же после подключения, в 2015 году, протестировала качество и стоимость услуг оператора в Екатеринбурге во время командировки: никаких лишних расходов, связь отличная. Пользуюсь стандартными услугами «Кто звонил», «Я на связи». Отдельно хочу отметить удобство личного кабинета и приложения «Компаньон», позволяющего обратиться в службу поддержки онлайн».