Оливки помогут перезимовать и – не соскучиться

Предновогодние хлопоты в самом разгаре. Они очень приятные и радостные, но и одновременно довольно утомительные. Энергии на подготовку требуется много, а ведь впереди – долгая зима.

Как выстоять в непростой и затяжной зимний период? Ответ однозначен: съедайте ежедневно 7 испанских оливок. Именно это нам рекомендуют эксперты! И именно так поступают испанцы, а кто скажет, что им не хватает энергии! Посмотрите на их улыбки и танцы!

Витамины на зиму

Традиционно утверждается: апельсины, мандарины, лимоны, грейпфруты с их запасами витамина С – вот что безоговорочно спасает от простуды и гриппа. Но мы кое-что к этому можем добавить. Вы сейчас удивитесь, но в оливках тоже высокое содержание витамина С. Плюс к этому в них есть много такого, что вообще отсутствует в цитрусовых. Например, антиоксидант и витамин Е. Наличие антиоксидантов позволяет сохранить от распада все содержащиеся в продуктах питательные вещества. Оливки очень диетичные (в 7 оливках всего 37 Ккал). В столовых оливках содержится железо и пищевые волокна, полезные для работы желудка. Главное, в оливках есть все, чтобы пережить зиму и встретить весну без потери для здоровья.

Испания - страна номер 1 по производству оливок в мире!

…и этот факт вряд ли возможно опровергнуть. Испанию не зря называют «страной оливок». Здесь знают, как правильно ухаживать за оливковыми деревьями, чтобы они сторицей воздали за заботу. Как-никак Испания – это родина оливок, и на сегодняшний день – неоспоримый мировой лидер по их производству и экспорту.

Можно не сомневаться: имея многовековой опыт выращивания оливок, испанцы постарались, чтобы эти плоды ни на йоту не утратили своих бесценных полезных качеств.

Нет на свете людей, которые не любят оливки

Кто-то скажет, что оливки ему не по душе, и для этого есть только одно объяснение - этот кто-то не пробовал испанские оливки со всей палитрой их маринадов, способов приготовления и начинок! При таком огромном выборе даже самый взыскательный гурман найдет оливки себе по вкусу! Оливки могут быть с косточкой и без, разрезанные на половинки, четвертинки, приготовленные в севильском или испанском стиле, с разными специями и начинками: анчоусами, чесноком, луком, миндалем, луком, хамоном и т. д. Представьте себе только, в Испании существует более 80 начинок для оливок! Просто невозможно не найти для себя те, что покорят ваши рецепторы! Так что, если вы до сих пор не нашли, просто продолжайте дегустировать и искать, они уже где-то поблизости ждут той самой встречи с вами!

Недооценить эти плоды трудно. Они таят в себе сразу четыре вкуса – кислый, сладкий, соленый и горький. Поэтому их можно есть просто так, сразу из баночки, а можно сделать ингредиентом разных блюд: салата, риса, спагетти, рыбы, мяса, закусок, напитков и даже десертов!

Рецептам блюд из оливок не занимать уникальности

Не существует такой книги, которая вместила бы в себя все кулинарные изыски на основе оливок. Эти плоды и масло из них обожают во всех странах мира. Разработано множество диет и блюд, главной нотой в которых являются оливки. Мы предложим вам всего один простой и быстрый рецепт. Не исключено, что он задаст тон вашему новогоднему столу, а впоследствии прочно впишется в повседневный рацион.

Итак, закуска «Московские яйца с оливками из Испании». Ингредиентами являются наши привычные для новогоднего стола продукты, а оливки добавляют вкусную интригу в этот рецепт.