реклама
Оливки помогут перезимовать и – не соскучиться

Оливки помогут перезимовать и – не соскучиться

Сегодня 10:32

Предновогодние хлопоты в самом разгаре. Они очень приятные и радостные, но и одновременно довольно утомительные. Энергии на подготовку требуется много, а ведь впереди – долгая зима.

Как выстоять в непростой и затяжной зимний период? Ответ однозначен: съедайте ежедневно 7 испанских оливок. Именно это нам рекомендуют эксперты! И именно так поступают испанцы, а кто скажет, что им не хватает энергии! Посмотрите на их улыбки и танцы!

 

Витамины на зиму

Традиционно утверждается: апельсины, мандарины, лимоны, грейпфруты с их запасами витамина С – вот что безоговорочно спасает от простуды и гриппа. Но мы кое-что к этому можем добавить. Вы сейчас удивитесь, но в оливках тоже высокое содержание витамина С. Плюс к этому в них есть много такого, что вообще отсутствует в цитрусовых. Например, антиоксидант и витамин Е. Наличие антиоксидантов позволяет сохранить от распада все содержащиеся в продуктах питательные вещества. Оливки очень диетичные (в 7 оливках всего 37 Ккал). В столовых оливках содержится железо и пищевые волокна, полезные для работы желудка. Главное, в оливках есть все, чтобы пережить зиму и встретить весну без потери для здоровья.

 

  Испания - страна номер 1 по производству оливок в мире!

…и этот факт вряд ли возможно опровергнуть. Испанию не зря называют «страной оливок». Здесь знают, как правильно ухаживать за оливковыми деревьями, чтобы они сторицей воздали за заботу. Как-никак Испания – это родина оливок, и на сегодняшний день – неоспоримый мировой лидер по их производству и экспорту.

Можно не сомневаться: имея многовековой опыт выращивания оливок, испанцы постарались, чтобы эти плоды ни на йоту не утратили своих бесценных полезных качеств.

 

Нет на свете людей, которые не любят оливки

Кто-то скажет, что оливки ему не по душе, и для этого есть только одно объяснение - этот кто-то не пробовал испанские оливки со всей палитрой их маринадов, способов приготовления и начинок! При таком огромном выборе даже самый взыскательный гурман найдет оливки себе по вкусу! Оливки могут быть с косточкой и без, разрезанные на половинки, четвертинки, приготовленные в севильском или испанском стиле, с разными специями и начинками: анчоусами, чесноком, луком, миндалем, луком, хамоном и т. д. Представьте себе только, в Испании существует более 80 начинок для оливок! Просто невозможно не найти для себя те, что покорят ваши рецепторы! Так что, если вы до сих пор не нашли, просто продолжайте дегустировать и искать, они уже где-то поблизости ждут той самой встречи с вами!

Недооценить эти плоды трудно. Они таят в себе сразу четыре вкуса – кислый, сладкий, соленый и горький. Поэтому их можно есть просто так, сразу из баночки, а можно сделать ингредиентом разных блюд: салата, риса, спагетти, рыбы, мяса, закусок, напитков и даже десертов!

 

Рецептам блюд из оливок не занимать уникальности

Не существует такой книги, которая вместила бы в себя все кулинарные изыски на основе оливок. Эти плоды и масло из них обожают во всех странах мира. Разработано множество диет и блюд, главной нотой в которых являются оливки. Мы предложим вам всего один простой и быстрый рецепт. Не исключено, что он задаст тон вашему  новогоднему столу, а впоследствии прочно впишется в повседневный рацион.

Итак, закуска «Московские яйца с оливками из Испании». Ингредиентами являются наши привычные для новогоднего стола продукты, а оливки добавляют вкусную интригу в этот рецепт. 

 

 

Кстати, закуска универсальна – она дает обширное поле для фантазии. Достаточно разнообразить его по собственному вкусу, добавив, скажем, оливки различного цвета и размера, и получится совершенно другое блюдо. Ему тоже можно будет дать персональное название.

 

  За новогодним столом можно поговорить о насущном.

Вообще, разговор об испанских оливках нескончаем. Их тысячелетняя история и волшебные свойства настолько занимательны, что не дадут вам и вашим гостям и домочадцам скучать за новогодним столом. А если вы расскажете им о том, как благодаря оливкам избежать возможных проблем со здоровьем и победить зимние хвори, вас будут слушать, раскрыв рот. Ибо эта тема никого и никогда не оставляет равнодушным.

Свои знания об оливках и рецептов из них вы можете пополнить, зайдя на сайт www.spanisholives.ru или в соц сети:

 

Оливки помогут перезимовать и – не соскучиться
реклама

Самое популярное

Как платить 1 рубль в месяц за Домашний интернет и цифровое ТВ «Билайн»?

Интимные видео и фото Ольги Бузовой хакеры выложили в Сеть29Фото

Интимные видео и фото Ольги Бузовой хакеры выложили в Сеть
Кадр с места ДТП под Ханты-Мансийском4Фото

Опубликован список детей, погибших в страшном ДТП в Ханты-Мансийске

В социальных сетях появился список погибших в страшном ДТП в Ханты-Мансийске, пишет Ura.ru. Среди жертв – десять детей и двое взрослых. Список погибших детей и взрослых в ДТП в ХМАО 4 декабря 2016 года: 1. Виктория В. 2004 года рождения; 2. Тимофей Н. 2008 года рождения; 3. Дарья К 2005 года рождения; 4. Татьяна Т. 1991 года рождения; 5. Валерия С. 2006 года рождения; 6. Данил П. 2002 года рождения; 7. Мария Я. 2003 года рождения; 8. Регина Д. 2003 года рождения; 9. Кира С. 2007 года рождения;...
Скандал с интимными фотографиями Ольги Бузовой получил продолжение18Фото

Скандал с интимными фотографиями Ольги Бузовой получил продолжение

По данным СМИ, Бузова рассталась с пиар-директором
Волочковой не понравилась "голая" слава Тодоренко 14Фото

Волочкова решила посоревноваться с Тодоренко обнаженными фото

Анастасия Волочкова раскритиковала фото Регины Тодоренко. Вначале она намекнула на отсутствие “пышных форм”, прокомментировав фигуру звезды "Орла и Решки": "Когда нечего прикрывать”. Затем припомнила критику в адрес своих фото и то, сколько это вызывает  "кривотолков". Ну и вдобавок указала на то, что ей совершенно неизвестно, чье это фото. Но и на этом Волочкова остановиться не смогла. Она выложила своё фото в купальнике на шпагате на крыше автомобиля. Затем еще одно - на крыше лимузина, с...
Разбился автобус с детьми в Ханты-Мансийске: репортёр Metro поговорил с очевидцами4Фото

Разбился автобус с детьми в Ханты-Мансийске: репортёр Metro поговорил с очевидцами

Авария в ХМАО со смертельным исходом стала одной из главных новостей месяца
Пенсионерку обокрали на миллион под предлогом замены денежных знаков2Фото

Пенсионерка из Петербурга сама вложила мошенникам в руки больше миллиона рублей
В столичном Ботаническом саду МГУ впервые за десятки лет поселилась белка4Фото

В столичном Ботаническом саду МГУ впервые за десятки лет поселилась белка

Животное появилось в "Аптекарском огороде" ещё в октябре
Теплоснабжение в Невском районе восстановлено3Фото

Теплоснабжение в Невском районе восстановлено

Тепло вернулось в дома жителей Невского района Петербурга. Люди оставались без отопления из-за дефекта на теплопроводе с вечера 5 декабря. Как сообщили в ГУП "ТЭК СПб", ремонтные работы были завершены раньше срока. - Сварочные работы на тепломагистрали от ТЭЦ «Обухзовоэнерго» диаметром 700 мм завершились в полночь, - сообщили Metro в пресс-службе ГУП "ТЭК СПб", -  В 2:45 были включены сетевые насосы. С 3:00 теплоснабжение потребителей восстановлено. На устранение подобного технологического...
Леся Никитюк впервые разделась для мужского журнала.24Фото

Звезда "Орла и Решки" впервые разделась для мужского журнала

Леся Никитюк, ведущая одной из лучших передач о путешествиях, устроила своим фанатам сюрприз. Под Новый год она украсила обложку нового выпуска мужского журнала XXL. Стилисты подобрали для Никитюк очень откровенный образ. Девушка позирует обнаженная, лишь прикрываясь пиджаком.  В целом поклонники такой образ Леси восприняли положительно. Хотя некоторые отметили, что фотошоп её портит, а в роли  весёлой и хулиганской девчонки они любят её больше. Отзывы "Неожиданно, но просто бомба",  "Леся, ты...
На Мурманке серьёзное ДТП перекрыло трассу, есть пострадавшие4Фото

На Мурманке серьёзное ДТП перекрыло трассу, есть пострадавшие

На Мурманской трассе у Разметелево ДТП с большегрузами утром 6 декабря перекрыло дорогу "намертво". Об этом сообщают очевидцы. По предварительным данным, около 7 утра вторника столкнулись фура и две "Газели". Причиной ДТП могла стать очень скользкая дорога. "ДТП - фура и две "Газели" на Мурманском шоссе - не доезжая заправки "BP" в сторону Разметелево - дорога полностью перекрыта, пробка начинает собираться", - сообщили свидетели аварии. По неподтвержденным данным, в ДТП также пострадал...
Трагедия с автобусом в Ханты-Мансийске: Metro выяснило, были ли нарушения при перевозке детей3Фото

Трагедия с автобусом в Ханты-Мансийске: Metro выяснило, были ли нарушения при перевозке детей

Авария на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск унесла жизни 12 детей
В Петербурге ветер не успокаивается, после мороза вновь начнётся оттепель3Фото

В Петербурге ветер не успокаивается, после мороза вновь начнётся оттепель
Ёлку №1 установят в Петербурге 16 декабря5Фото

Ёлку №1 установят в Петербурге 16 декабря

Пока в северной столице только начинают украшать улицы - Новый год ещё не чувствуется
Леонид Якубович попал в ДТП4Фото

Леонид Якубович вместе с женой и внучкой попал в ДТП

Леонид Якубович попал в аварию в Москве. Помимо известного телеведущего в машине также находились его жена и внучка. О том, что Леонид Якубович попал в ДТП стало известно накануне. Как сообщают СМИ, около 16:00 по московскому времени на 21-ом километре Рублёво-Успенского шоссе Mercedes ведущего капитал-шоу "Поле Чудес" столкнулся с легковым автомобилем Peugeot. Новость о том, что Якубович попал в аварию и,возможно, пострадал - мгновенно стала одной из самых популярных в интернет-СМИ. Однако,...

Новый раздел на сайте: "БЫЛО/НЕ БЫЛО"

Проверяем слухи в сети
5 богачей Кубка мира: самые "дорогие" хоккеисты турнира5Фото

5 богачей Кубка мира: самые "дорогие" хоккеисты турнира

В Канаде в субботу, 17 сентября, стартует главное спортивное событие года – Кубок мира

Последние новости

Пенсионерку обокрали на миллион под предлогом замены денежных знаков2Фото

Пенсионерка из Петербурга сама вложила мошенникам в руки больше миллиона рублей

Сегодня 10:28 У пенсионерки из квартиры вынесли более одного млн рублей. Причем женщина сама открыла дверь мошенницам и практически вложила деньги в руки. 79-летней жительнице поселка Песочного 5 декабря позвонила женщина, представившаяся сотрудницей  СОБЕСа, и сказала, что в ближайшее время денежные знаки необходимо будет заменить на новые. Через некоторое время к ней в квартиру пришли двое "специалистов" соцслужбы и забрали более одного млн рублей. Через несколько часов женщина обратилась в полицию. По...

Самое популярное

Кадр с места ДТП под Ханты-Мансийском4Фото
В столичном Ботаническом саду МГУ впервые за десятки лет поселилась белка4Фото

Галереи и видео

Интимные видео и фото Ольги Бузовой хакеры выложили в Сеть29Фото
реклама

Последние новости

реклама

Мы Вконтакте

Мы в Facebook

Новости партнеров

Loading...

Пресс-релизы

реклама