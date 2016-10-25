В России дебютировал BON Cloud — совершенно новый для российского рынка премиум-сервис видеоконтента в сфере бизнеса, туризма и культуры.

Первое видео, которое запустил сервис, освещает Неделю моды в Пекине, состоявшуюся в столице Китая в конце сентября 2016 года. Материал акцентирует внимание на растущем авторитете Китая в сфере моды, а точнее — на социальных инициативах, являющихся предметом внимания китайских предпринимателей.

Посмотреть видео можно по ссылке

BON Cloud предоставляет разнообразный и готовый для распространения контент, ориентированный на освещение событий в сфере китайского бизнеса, туризма и культуры. Не так давно сервис создал серию высококачественных видеоисторий, направленных на повышение социальной ответственности предприятий. Ролики от BON Cloud используются такими всемирно известными компаниями, как CNN, BBC, Bloomberg и другими.

BON Cloud плотно сотрудничает с бизнес-организациями и предприятиями по всему Китаю и создает для них короткие видео, которые рассказывают истории о социальной деятельности компании, ориентируясь на глобальные социальные ценности.

Одной из важнейших причин крепких отношений в сфере бизнеса и культуры между Китаем и Россией является обоюдное стремление отдать свой долг обществу. Это стремление присутствует и в индустрии моды обеих стран.

На этой неделе жители российской столицы будут следить за событиями на Неделе моды в Москве. На фоне блеска и мишуры подиумных показов у самых крупных и известных российских модных домов будет возможность продемонстрировать свою позицию и ответственность перед обществом.

На подобном событии этого же года в Китае BON Cloud удалось продемонстрировать социальную инициативу китайского модного дома Paclantic. Этот производитель модной одежды и предметов дизайна скооперировал усилия с благотворительными организациями Китая и использовал восхитительные картины детей-аутистов в создании целой серии своих модных аксессуаров. Так, один из детей-аутистов — Канг Руи (Kang Rui) — с помощью своих работ смог донести свое видение мира обществу. Компания Paclantic предоставила ему и многим другим детям с таким же диагнозом реальный шанс продемонстрировать свой талант.

В рамках прошлогодней Недели моды в Москве проходила 7-я благотворительная акция «Поможем подготовиться к школьному балу». Идея состояла в том, чтобы помочь подобрать красивые костюмы, платья и обувь к выпускному балу для детей из многодетных семей, малообеспеченных и сирот. Детям помогали советами в выборе стиля и в день выпускного бесплатно делали прически и макияж в лучших салонах города.

Также была проведена акция «Мир моды открыт для всех». В рамках этой акции на подиум вышли модели, прикованные к инвалидным креслам. Партнером в организации показа стал центр Содействия интеграции инвалидов «Открытый Мир». По словам организаторов, наряды создавались, чтобы подчеркнуть внутреннюю красоту моделей, участвовавших в шоу.

По сложившейся традиции «Открытый Мир» представит в 2016 году акцию «Я продолжаю идти. Сила Любви». Она продолжает серию проектов, направленных на поддержку людей с ограниченными возможностями, их культурную и социальную интеграцию.

Справка:

Глобальная система совместного производства BON Cloud — это один из модулей на платформе BON Cloud, который позволяет профессионалам по всему миру сотрудничать в реальном времени и создавать высококачественный видеоконтент на английском языке для использования в топовых медиа.

Международная команда BON Cloud готова сотрудничать с медиаорганизациями России в сфере онлайн-распространения новых интересных видеоисторий.

Контакты:

darina.a@bon-cloud.com

www.bon-cloud.com