С октября 2016 года жителям Москвы и Подмосковья доступен интернет-сервис Meds.ru, позволяющий записаться на прием к врачам сетевых клиник и узкоспециализированных центров.

«Современный ритм жизни москвичей не всегда позволяет уделять достаточно времени своему здоровью. Зачастую жители мегаполиса откладывают визит в клинику, зная, что после длительных очередей и испытанного волнения нужно будет записаться еще и на прием к врачу-невропатологу. Вопреки осознанию того, что подобное отношение к здоровью повлечет за собой массу неприятностей, люди не идут в больницу, экономя свое время и нервы. С Meds следить за своим здоровьем и записываться на прием в клинику станет намного проще и легче», — утверждают создатели Meds.ru.

В базе проекта содержится более тысячи клиник и диагностических центров, свыше 6,5 тыс. врачей различных специальностей. Каждый посетитель сервиса Meds.ru при выборе лечебного учреждения может отсортировать клиники по графику работы, рейтингу, месторасположению, спектру или стоимости оказываемых услуг: консультативной, терапевтической, хирургической работы, лабораторной или инструментальной диагностики. Дополнительную консультацию по вопросам записи пациент сможет получить, обратившись за помощью к консультантам call-центра в режиме онлайн.

Пользователям Meds.ru также доступна услуга обратной связи, благодаря которой не придется тратить время на поиск и подбор нужного специалиста: консультанты сервиса подберут его самостоятельно по требованиям пациента в кратчайшие сроки. Чтобы воспользоваться этой услугой, посетителю сервиса достаточно оставить контактный номер телефона в специальной форме обратной связи на сайте проекта.

За первый месяц работы команда Meds.ru обработала более 200 обращений от жителей Москвы и области. Свыше 100 пациентов, которые были записаны на приеме с помощью сервиса, оставили свои отзывы о врачах и клиниках на страницах проекта.

Справка:

Meds.ru (ООО МЕДЗ РУ) — современный и удобный онлайн-сервис записи пациентов в частные клиники и диагностические центры Москвы. Meds.ru начал свою работу 5 октября 2016 года в городе Москва. В базе Meds.ru 520 частных клиник и диагностических центров, более 6,5 тыс. врачей Москвы и Московской области.

Контакты:

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