Город продолжает прирастать новым жильем. 14 сентября Компания Л1 получила разрешение на ввод в эксплуатацию двух последних жилых корпусов и двух паркингов, подземного и многоуровневого наземного, в новостройке комфорт-класса «Звездный». Комплекс расположен в Московском районе на пересечении улицы Орджоникидзе и проспекта Космонавтов, неподалеку от станции метро «Звездная».

Ключи от новых квартир получат 546 семей, именно столько квартир расположено в двух кирпично-монолитных 27-этажных корпусах. В сумме площадь сдаваемого жилья составляет почти 25 тысяч квадратных метров. А с учетом паркингов и помещений коммерческого назначения объем вводимой в эксплуатацию недвижимости составит порядка 48 тысяч квадратов.

Проект выделяется интересными планировочными решениями и удобствами, присущими жилью более высокой ценовой категории. На придомовой территории объекта выполнено озеленение, оборудованы игровые площадки и открытые гостевые парковки. Первая очередь ЖК «Звездный» была введена в эксплуатацию в прошлом году и уже заселена, вторую застройщик сдал месяц назад, сейчас ведется заселение.

Вместе со сданными сейчас корпусами ЖК «Звездного» за два последних года было введено в эксплуатацию 38 зданий. Как отметил руководитель Компании Л1, Павел Андреев, это больше, чем компания вводила до кризиса. «В этом году в наших планах ввод в эксплуатацию второй очереди жилого комплекса «Премьер Палас» на Петроградской стороне. А уже в начале будущего года первых жильцов примет ЖК «Лондон Парк», расположенный на проспекте Просвещения», - сказал Павел Андреев.

Приобретение квартир в ЖК «Лондон Парк» осуществляется посредством вступления в ЖСК «Гранит» и уплаты членских взносов. Приобретение квартир в ЖК «Премьер Палас» осуществляется путем заключения договора с ООО «Л1-4».Проектная декларация на сайте www.l1-stroy.ru Подробности по телефону: 305-33-55