В сентябре 2016 года сеть клиник «Стоматологический Центр Города «Primed» презентовала своим клиентам программу «Стоматологический туризм в Северной столице». Она позволит совместить лечение и протезирование зубов с экскурсиями по Санкт-Петербургу.

Стоматологический туризм в последние 10 лет набирает обороты. Актуальный тренд — лечить зубы, посещая другие города и страны, — активно развивается. Если финансы позволяют, это можно на курортах, совмещая лечение с отдыхом, например, на Лазурном берегу. Но не менее быстро стоматологический туризм развивается и в противоположном направлении: совместив лечение с путешествием, можно также сэкономить.

Такого рода туры в Санкт-Петербург появились относительно недавно. Данная услуга пользуется спросом у жителей Москвы и северных городов России. А в связи с близостью города к Финляндии интерес к выгодным и достойным медицинским услугам Северной столицы проявляют жители Хельсинки и других скандинавских городов. С учетом падения курса рубля и любви иностранцев к Петербургу интерес к стоматологическому туризму в будущем может принять практически мировые масштабы.

«Стоматологический Центр Город» предлагает широкий спектр услуг: диагностика, профилактика распространенных стоматологических заболеваний, полное протезирование челюсти и другие многоэтапные стоматологические манипуляции.

Среди дополнительных бонусов для клиентов — возможность прислать панорамный снимок в клинику до приезда и получить консультацию специалиста «Стоматологического Центра Города» онлайн. Конечно, в таком случае доктор не детализирует некоторые моменты по плану лечения, но с ним можно обсудить желаемые процедуры, их основные этапы, сроки выполнения, стоимость работ и материалов. А уже после приезда пациента и осмотра со стоматологическим оборудованием нового поколения стоматолог-терапевт утвердит окончательный план лечения и выполнит комплекс процедур по воплощению в жизнь улыбки мечты.

Каждый клиент «Стоматологического Центра Города», совмещающий лечение с поездкой в Санкт-Петербург, получит возможность воспользоваться услугами личного помощника, который возьмет на себя бронирование билетов и номера в гостинице, организацию досуга — посещение театров или музеев.

Справка:

Сеть клиник «Стомцентер «Праймед» зарекомендовала себя на рынке стоматологических услуг как организация высочайшего уровня. Коллектив сети уже более 10 лет успешно работает под руководством главного врача Сергея Владимировича Лобанова, который считает важными составляющими эффективной работы сплоченную команду и добросовестный персонал. Приоритетными для «Стомцентра» являются качество материалов и оборудования, тщательность выполнения любых стоматологических манипуляций и как результат — уверенность в удовлетворенности клиента и длительном сроке службы любых восстановительных конструкций.

Специалисты рады каждому клиенту и сделают стоматологический тур приятным и комфортным путешествием.

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